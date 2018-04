Cyklostezka Bečva zahajuje sezonu

Start cyklojízdy, která zahájí novou sezonu na Cyklostezce Bečva, je v Rožnově pod Radhoštěm v sobotu 28. dubna v 8:00 hodin ráno u mostu Bučiska.



Odtud se pojede po královně cyklostezek – po Cyklostezce Bečva, na kole do Valašského Meziříčí na druhé nádvoří zámku Žerotínů (u Turistického informačního centra), kde se kolem 9. hodiny rožnovští sportovci přidají ke skupině z Valašského Meziříčí a cyklobusem se pojede do Vsetína.



„Cyklobusem pojedeme proto, abychom stihli slavnostní hromadný začátek jízdy ze Vsetína, který je stanoven na 10.00 hodin od Splavu Ohrada. Odtud pojedeme všichni po cyklostezce do Halenkova, kde je v tamním sportovním areálu připraven bohatý program pro všechny účastníky,“ uvedl destinační manažer rožnovské radnice Marek Havran.

Pokud někomu nevyhovuje trošku komplikovanější logistika na trase Rožnov – Valašské Meziříčí – Vsetín - Halenkov, může se zařídit podle svého.



„Samozřejmě se může kdokoliv dopravit po vlastní ose buď do Vsetína na 10 hodin na hromadný start, nebo i do Halenkova, kde velký program začíná zhruba v 11 hodin. Pro Rožnovany je tu třeba i možnost jet po vlastní ose přes Soláň a pak po cyklostezce z Velkých Karlovic pohodlně stále mírně z kopce dojet na tu 11. hodinu do Halenkova. V každém případě každý sportovec, který s námi šlápne do pedálů na otevírače sezony, bude odměněn občerstvením v Halenkově a také drobným upomínkovým předmětem a lístkem do tomboly,“ doplnil Marek Havran.

Více informací o Zahájení sezony na Cyklostezce Bečva najdete na webu www.visitroznov.cz, na webu www.cyklostezkabecva.com.



Za nepříznivého počasí se akce nekoná.