Do Beskyd a Jeseníků vyrazily cyklobusy, budou jezdit celé léto

9:26

Do Beskyd z Ostravy přes Frýdek-Místek a z Nového Jičína přes Kopřivnici, do Jeseníků pak z Krnova přes Bruntál a na Ovčárnu. Na tyto trasy vyjely po půlroční přestávce první cyklobusy. Až do 16. září budou jezdit o víkendech a státních svátcích, o letních prázdninách pak každý den.