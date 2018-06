V cyklobistru si lze opravit i kolo. Za jídlo a pití se platí do kasičky

Tomáš Malach se z okna svého domu dlouho díval na neudržovaný obecní pozemek, ale pak se rozhodl k činu. Městys mu parcelu bezplatně zapůjčil a on na ní postavil jediné samoobslužné cyklobistro v Česku. Funguje na principu vezmeš – zaplatíš. A na důvěře. Nikdo tady neobsluhuje. Lidé si zkrátka vezmou jídlo nebo pití a peníze dají do kasičky. „Věříme všem, ale máme tu i kameru,“ směje se Malach s tím, že každým dnem přibude také terminál na platební karty.

Starostu Šatova Petra Javůrka (Sdružení nestraníků) záměr překvapil. Sám se s tímto způsobem občerstvení, jehož různé podoby jsou ve světě i na několika místech u nás k vidění, ještě nesetkal. „Jsem rád, že něco takového vzniklo právě v naší obci. Je dobře, že je projekt založen na lidské důvěře a poctivosti. Provozovatelům držím palce,“ podotýká.

A ti zatím mají štěstí jen na samé poctivce. Projíždějícím zájemcům nabízí drobné občerstvení jako sušenky, čokolády, bonbony nebo jablka a nápoje. U bistra už také kvetou sazeničky rajčat či paprik a je tu i několik hlav révy. „Ta není do lisu, ale na jídlo. Kdo sem přijede, může si utrhnout, je to takový bonus,“ tvrdí Malach. Ovoce a zelenina bude k snědku zdarma. „Snad nám to lidé neodvezou v igelitkách,“ usmívá se.

Otevřeno je tu sezonně, respektive dokud počasí dovolí, a to denně do devíti večer, na noc se bistro zamyká. K návštěvě může turisty motivovat i fakt, že část výdělku věnuje provozovatel – občanské sdružení Happy People – městskému útulku pro psy v Načeraticích.

První samoobslužné cyklobistro se pro projíždějící stalo také místem první pomoci. Najdou zde bednu s nářadím, aby si sami mohli opravit případný defekt na kole.

Přitáhne pozornost, tvrdí odborník

Odborník na cestovní ruch Pavel Kovařík věří, že šatovský projekt nezapadne. „Jde o sympatický počin. Dokonce si myslím, že bistro může přitahovat pozornost a řada turistů ho sem přijede vyloženě vyzkoušet. Tato rarita navíc může pomoci obci v marketingu, přece jen je to další důvod, proč si naplánovat trasu přes Šatov, eventuálně navštívit náš region,“ přemítá Kovařík.

I Petr Marek, prezident Českého svazu cyklistiky, samoobslužné cyklobistro považuje za dobrý nápad. „Myslím si, že drtivá většina cyklistů tuto službu uvítá a zároveň ji nebude zneužívat,“ míní. A dodává, že dnes už je na většině cyklostezek místo, kde je možné se najíst a napít. Zkušený cyklista se na to však nespoléhá a vždy s sebou má alespoň základní občerstvení. „Nicméně pokud je jiná možnost, řada cyklistů ji využívá,“ má jasno.

Podle Jiřího Janouška z Klubu cyklistů Brno je občerstvení na výletě na kole – ať už jde o „švih“ pro závodníky na 150 kilometrů, či vyjížďku s rodinou – když už ne příjemnou nutností, tak mnohdy přímo cílem. „Většinou ale navštěvujeme kavárny či restaurace se zahrádkou, kde víme, že je příjemné prostředí, hezký výhled a milá obsluha. Dát si dobré kafe, zákusek a trochu kultury k tomu, to je jistý způsob života. Na jižní Moravě ho má spousta lidí často spojený s vinnými sklepy,“ popisuje Janoušek.

Z tohoto pohledu je na tom podle jeho mínění rozhodně hůře západní část kraje směrem na Vysočinu a severní část nad Brnem. Dobře naopak turistické regiony kolem Nových Mlýnů, Pálavy a vinařských stezek.

Janoušek tvrdí, že výkonnostní a silniční cyklisté z jeho okolí by se u šatovského bistra nezastavili. „Na druhou stranu pro lidi, kteří někam jedou a plánují si cestu i s ohledem na občerstvení, nebo pro rodiny s dětmi, které ještě tolik nevydrží, to může být dobrý překlenovací bod,“ upozorňuje Janoušek.

Lesní bar vykradli, ale daří se mu

Samoobslužná bistra už v České republice fungují. Například třetím rokem Lesní bar v Moravském krasu. Není sice přímo zaměřený na cyklisty, ale ti tady i tak mají hlavní zastoupení. Podle šéfa Ekologického volnočasového centra Švýcárna a jednoho z autorů projektu Roberta Kubáně sem přichází 90 procent zákazníků, kteří zaplatí – i víc, než je v ceníku, 9,9 procenta dá peněz méně nebo žádné a naprosté výjimky bistro vykradou.

„Musíte počítat s rizikem a nenechat se odradit. Nás hned na začátku vykradli několikrát. Ale dnes jde o jeden z našich nejméně nákladných a nejvíce úspěšných projektů,“ popisuje své zkušenosti Kubáň. Vše, co tady vydělají, investují do rozvoje – aktuálně je Lesní bar v provizoriu, posouvá se asi o 20 metrů a bude mít zhruba šestkrát větší zázemí.

Ačkoliv bistro v Šatově funguje jen chvíli, už teď Malach uvažuje, že jej přesune blíže k silnici, aby měli cyklisté komfortnější přístup. A je dokonce ve hře, že jich na Znojemsku vybuduje hned několik.

V prvním šatovském cyklobistru se navíc snaží každý druhý víkend uspořádat nějakou společenskou akci. Těmi nejbližšími jsou 17. června dětský pětiboj a poslední červnový víkend tady budou očekávat závodníky Vinařské 50 Author Znovín Cup.