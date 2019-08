Informační systém za dva a půl milionu po osmi letech končí, je nečitelný

Letos na podzim začne část tohoto systému – desítky plastových ukazatelů – jihlavská radnice z krajiny odstraňovat.

Plast za osm let působením povětrnostních vlivů začal zvětrávat a rozpadat se, potisk na plastových hranolech je často nečitelný, nebo zcela zmizel. Fólie s potiskem jsou potrhané nebo tak špinavé, že údaje na nich jsou nečitelné.

„Město chce na konci turistické sezony odstranit plastové patníky na všech okruzích s cedulkou a číslem. Je jich několik desítek. Plast je vlivem počasí už v nevyhovujícím stavu, což je důvod k jejich odstranění,“ uvedl k projektu Stříbrné pomezí mluvčí jihlavského magistrátu Jaroslav Šnajdr.

„V další fázi máme v plánu aktualizovat webové stránky stribrnepomezi.eu a do budoucna se počítá i s doplněním či výměnou infopanelů na trasách,“ dodal Šnajdr.

Někde už před odstraněním z terénu infopanely a ukazatele zcela zmizely. Dřevěné nohy uhnily a panel spadl, nebo mu k tomu někdo lehce pomohl. To je případ rozcestníků Stříbrného pomezí v jihlavské Borovince či na křižovatce U Lyžaře poblíž Zborné. V zemi zůstaly jen zbytky kovových patek.

Někde jsou ale naopak ukazatele ve velmi dobrém stavu. To je případ obcí Bílý Kámen a Smrčná. V Plandrech je pro změnu záměrně poničil vandal – fólii s mapou pořezal nožem. A zase třeba v Malém Beranově je fólie s mapou na infopanelu natolik rozpadlá, že je zcela nečitelná.

Každý už má navigaci v mobilu

Iniciátorem projektu Stříbrné pomezí byl před jedenácti lety tehdejší primátor Jaroslav Vymazal, jenž je známý svou vášní pro cykloturistiku. Podobný systém jej tehdy okouzlil při jeho návštěvě Holandska.

„Ten vlastní systém je perfektní, já sám jsem si ho tam tehdy vyzkoušel a byl jsem nadšen jeho jednoduchostí i tím, jak umožní perfektně se orientovat v krajině a obcích, kde to neznáte. Ale v době digitalizace, když máte navigaci v mobilu, je otázkou, jestli udržovat celý tento systém v jeho původním rozsahu,“ reagoval nyní Vymazal na informaci o rušení části Stříbrného pomezí.

Vymazal byl primátorem Jihlavy za ODS v letech 2006 až 2014. Dnes uznává, že systém ukazatelů a infopanelů byl vyroben dost nekvalitně.

„Udržitelnost těchto projektů bývá pět let a tím to končí. Dodavatel udržitelnost čili v podstatě záruku splnil, ale samozřejmě jsme předpokládali, že ten systém vydrží mnohem déle než pět let. Materiálové provedení firma, která to dělala, nezvládla dobře. Všechno se nepovede tak, jak si člověk přeje,“ pravil Jaroslav Vymazal.

Exprimátor dodal, že sám systém Stříbrné pomezí nikdy nevyužíval, protože krajinu na Jihlavsku dobře zná, ani nesledoval, zda jej využívají jiní lidé.

„Vím ale, že na začátku byl zájem od starostů obcí na Jihlavsku ten systém rozšiřovat. Ještě větší efekt by systém měl, kdyby se jej podařilo rozšířit na celou republiku, ale to by bylo velmi nákladné. A teď se od toho v Jihlavě spíše ustupuje, takže už k tomu asi nedoje,“ pověděl Vymazal.

Na kritiku nebrali ohledy

Infopanely a rozcestníky byly loni převedeny do vlastnictví obcí, na jejichž území se nachází.

„Asi před dvěma měsíci nám přišla nabídka od Služeb města Jihlavy na jejich odstranění. Podle mne to byly vyhozené peníze tím, že se ten systém přestal udržovat. Je pravda, že v době mobilů je jeho využitelnost sporná, ale přece jen je to nějaký druh turistického značení, který lidem odjinud mohl pomoci při orientaci v krajině,“ míní starosta Bílého Kamene Radim Kriegsmann.

Cyklistický a turistický systém Stříbrné pomezí představuje mapu a v krajině odpovídající ukazatele, které vytyčují trasu přes 27 obcí o délce celkem 270 kilometrů. Orientační systém tvoří v terénu 65 plastových patníků se šipkami a čísly tras. Otevření systému Stříbrné pomezí s první slavnostní cyklojízdou v čele s primátorem Vymazalem se uskutečnilo 12. května 2011. Na webu www.stribrnepomezi.eu je poslední aktualita stará pět let: jde o pozvánku na Den Země 2014.

Už v době uvedení do provozu byl systém kritizován například Klubem českých turistů pro přílišnou finanční nákladnost a nekvalitní materiály a provedení, které se neobejde bez nutné údržby v budoucnosti.

Za vyhozené peníze nové značení považoval vedoucí značkařského obvodu Jihlava Ivan Bohatý.

„Klasické turistické značení funguje už 120 let, cyklostezky jsou také značené, proto vidím nové značení jako nesmyslné,“ sdělil v roce 2011 Bohatý z Klubu českých turistů. „Symboly na patnících jsou pouze nalepené, na některých už jsou dnes proto od vandalů potrhané nebo strhané,“ poukázal Bohatý.

Čas mu dal za pravdu. A nebyl to nijak dlouhý čas.