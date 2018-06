Cyklistický peloton Křížem krážem Vysočinou na kole vyjede příští pátek z Jihlavy

„První skupina cyklistů vyjede z Masarykova náměstí v Jihlavě v 9.00, aby během dne projela Rantířovem, Novým Rychnovem, Horní Cerekví i Častrovem, a ujela 57 kilometrů až do Kamenice nad Lipou,“ připomíná ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák s tím, že za osm dnů je možné zdolat celou až 460 kilometrovou trasu, projet celou Vysočinu a skončit v Dalešickém pivovaru.

Jedenáctý ročník cyklistického putování Vysočinou podpoří také náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová. „Velmi ráda se připojím k této jedinečné akci, která v kraji cyklistů sportovce podporuje, a navíc za pomoci naplánovaných tras představuje krásná místa Vysočiny, která stojí za to vidět, třeba i ze sedla kola,“ uvedla Jana Fischerová.

Cyklistický peloton se druhý den vydá z Kamenice nad Lipou do Humpolce a následující dny dále do Ledče nad Sázavou, Chotěboře a Nového Města na Moravě. Pokračovat bude do Velké Bíteše i Třebíče a poslední den si cyklisti užijí cestu kolem vodní elektrárny Dalešice, která letos slaví 40 let od uvedení do provozu. Celé putování cyklisté zakončí tradičně v Dalešicích, kde na ně bude v místním pivovaru, který je jedním ze sponzorů putování, čekat odměna v podobě piva a guláše.

Na každém nadšenci je, zda se vydá pouze na některé úseky nebo se pokusí zdolat celou trasu. „Zajištěno máme doprovodné vozidlo, které cyklistům poskytne zázemí během cesty, bude je zásobovat vodou a poveze i jejich věci,“ prozradila Klára Čechová z Vysočina Tourism, která akci připravuje. Doprovodné vozidlo bude také pro omezený počet účastníků zajišťovat dopravu ráno z Jihlavy do místa startu etapy a odpoledne z cíle zpět do Jihlavy. Tato možnost je pro účastníky omezena a je nutná rezervace na emailu klara.cechova@vysocinatourism.cz.

Každý z nových účastníků Křížem krážem Vysočinou na kole 2018 má šanci získat cyklistický dres s motivem Vysočiny, stačí, když se cyklistického putování zúčastní letos poprvé a ujede alespoň tři etapy. Cyklistický dres nebo cyklistické kalhoty získá za odměnu také každý, kdo absolvuje všechny etapy z naplánované trasy. „Už teď vybíráme příjemné restaurace i turistické cíle, které cestou navštívíme a kde se občerstvíme a odpočineme si,“ doplnila Klára Čechová.



Podrobný rozpis etap a další informace najdete na www.vysocinounakole.cz. Mapku celého putování si můžete prohlédnout zde.