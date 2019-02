Plzeň přidá cyklistům stovky metrů tras, postaví i lávku přes Radbuzu

Propagátoři cyklodopravy uznávají, že v Plzni se v posledních letech podmínky pro jízdu na kole zlepšují. Zároveň se domnívají, že město má stále co dohánět. Připomínají například nedostatek stojanů pro kola.

V tomto roce nechá město upravit další část sportovně rekreační cesty pro cyklisty a pěší, která začíná v Liticích a vede údolím Radbuzy. Jedná se o součást projektu Greenways, který se týká tras podél řek.

Nově upravený úsek bude dlouhý zhruba půl kilometru. „Náklady na projekt činí přibližně 28 milionů korun. Nejvíce peněz je vyčleněno na stavbu ocelové lávky přes řeku Radbuzu. Stavět se začne v únoru, stezka by měla být dokončena v říjnu,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Lávka překlene Radbuzu ještě před nádrží České údolí poblíž fotbalového hřiště na pravém břehu řeky. „Lávku budou tvořit dva oblouky. Za řekou se trasa napojí na stávající asfaltovou komunikaci mezi poli,“ popsal David Malán z Odboru investic magistrátu.

Další novou cestou, kterou budou mít po opravách pěší i cyklisté k dispozici, je úsek polní komunikace mezi Radčicemi a Křimicemi. Je dlouhý 750 metrů.

Poprvé v Plzni bude postaven jako takzvaná kolejová polní cesta složená ze dvou pásů speciálních malých betonových panelů se zámkem. Směrem do Křimic bude možné pokračovat z opravené polní cesty Plzeňskou ulicí nebo polní cestou na pravém břehu Mže a dostat se až k Zámecké ulici, k takzvanému Ostrůvku.

„Na druhé straně v Radčicích na opravenou cestu navazuje trasa do Malesic nebo na Sylván, do centra města nebo do Předních Skvrňan, kde vede nivou řeky několik polních cest,“ vysvětila Pavla Dyntarová ze Správy veřejného statku města. Náklady činí zhruba pět milionů korun, cesta by měla být opravena v březnu.

Zástupce spolku Plzeň na kole Jiří Konečný řekl, že za poslední roky došlo v Plzni k mírnému posunu ve vytváření podmínek pro cestování na kole.

„Ale rozhodně by se to mohlo dít rychleji. Je hlavně zapotřebí úseky cyklotras propojovat,“ uvedl. Jiří Konečný upozornil, že ve městě je stále dost míst, kde se lidé na kole jezdit bojí.

„Ne všichni jsou ochotni jet například po Klatovské třídě,“ sdělil. Jiří Konečný tvrdí, že by pomohlo, pokud by se mohlo ulicemi s jednosměrným provozem pro auta jezdit na kolech oběma směry.

„V několika ulicích v centru už to je možné a pro nás je to velmi dobré,“ připomenul. Konečný je přesvědčený, že by bylo dobré víc myslet na cyklisty, když se komunikace přestavují.

Projet Plzeň na kole může být pro mnohé nebezpečné

„Například v Borské ulici, která nedávno prošla rekonstrukcí, cyklista nemá možnost se legálně dostat z Belánky k nádraží Jižní předměstí,“ konstatoval.

Spolek Plzeň na Kole už několik roků organizuje v Plzni akci Do práce na kole. „Byli bychom rádi, kdyby zástupci radnice našli vůli a zúčastnili se. Sami by si tak vyzkoušeli, že na mnoha místech v Plzni může být pro cyklisty nebezpečné se do provozu vydat,“ řekl Konečný.

Přesto je přesvědčený, že pro město a jeho obyvatele by bylo dobré, kdyby víc lidí kolo využívalo právě k cestám do práce.

Loni město vybudovalo dvě trasy, které jsou součástí systému Greenways. Propojují části města údolími řek a mají částečně návaznost na již vybudované části systému. Jednalo se o úsek kolem zoo o délce 750 metrů.

Začátek stezky je v blízkosti hlavního vstupu do zoo a pokračuje směrem k Radčicím. Další vybudovanou stezkou byl 750 metrů dlouhý úsek mezi Hradištěm a Radobyčicemi.