Kraj a ČVUT chystají podpis smlouvy o zřízení dopravní fakulty ve Varech

Na dopravní fakultě Českého vysokého učení technického (ČVUT) v kraji by se mohlo v budoucnu vzdělávat kolem šesti stovek studentů. Výuka by je čekala v bakalářských programech Letecká doprava, Profesionální pilot, Technologie údržby letadel a Inteligentní dopravní systémy, v magisterském programu by šlo o Provoz a řízení letecké dopravy. Vyplývá to ze smlouvy, kterou pro ČVUT připravili zástupci Karlovarského kraje.

„Tato smlouva je závazný dokument, který garantuje, že ČVUT by na území Karlovarského kraje otevřelo veřejnou vysokou školu s jednotlivými obory s tím, že studium se uskuteční v anglickém jazyce,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Smlouvu budou v únoru schvalovat krajští zastupitelé. Když budou souhlasit, vznikne pracovní skupina složená ze zástupců kraje, města Karlovy Vary a ČVUT. Projednávat budou parametry spojené s příchodem dopravní fakulty. Výhled je podle hejtmanky do roku 2023.

„Bavit se budeme o tom, zda by se stavěla nová budova, popřípadě zda je možné využít některou ze stávajících v Karlových Varech, o počtu tříd a dalších věcech s tím spojených,“ doplnila hejtmanka.

Projekt chce předložit jako strategický, na který by mohl kraj získat peníze z vládního programu Restart. Ten je určený takzvaně strukturálně postiženým regionům. Podmínkou ČVUT je, aby budova pro dopravní fakultu patřila kraji a hejtmančin náměstek pro dopravu Martin Hurajčík (ANO) soudí, že nejlepším řešením by byla stavba zcela nové.

„Pokud by se podařilo najít vhodný objekt, tak to samozřejmě uvítáme, ale protože se jedná o stovky studentů, tak by bylo vhodné vytvořit nějaký kampus, který by odpovídal standardům,“ řekl.

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (za ANO) musejí být zástupci Karlových Varů ohledně ČVUT aktivní. „Byli bychom rádi, pokud by ČVUT otevřelo právě tady obor nejen pro piloty, ale i pro pozemní personál,“ uvedla.

Zároveň dodala, že pro plánovaný počet studentů krajské město určitě žádnou vhodnou budovu nemá. „Mluví se o tom, že by mohla být v areálu krajského úřadu, ale já bych byla raději, aby to bylo blíž centru. Budeme společně s Kanceláří architektury města tipovat lokality, kde by se škola postavit dala. Určitě ale nechceme studenty od města oddálit, naopak. Chceme je přivést co nejblíže,“ nastínila.

ČVUT dlouhodobě spolupracuje se společností F Air, která chce na karlovarském letišti patřícímu kraji otevřít výukové středisko pro piloty civilních letadel. Mělo by se tak stát od poloviny letošního roku. Proti jejímu příchodu se však postavily stovky lidí prostřednictvím petice, stejně jako města a obce v okolí letiště (podrobněji v článku Karlovarské letiště ani podruhé nepřesvědčilo odpůrce školy pro piloty). A to včetně Karlových Varů. Důvodem jsou obavy z hluku, leteckých nehod, negativního vlivu na zdraví obyvatel i životní prostředí či třeba mizivého ekonomického přínosu.

Zástupci letiště a školy F Air se kvůli tomu se starosty několikrát sešli, aby si vyjasnili podmínky. I tato dohoda je nyní před podpisem. „Dotčené obce vyjádřily své požadavky týkající se smlouvy, kterou bude uzavírat letiště se společností F Air,“ uvedla Mračková Vildumetzová.

Ty se týkaly časů, kdy smí škola budoucí piloty cvičit. Z posledního jednání podle hejtmanky vzešlo, že kvůli působení letecké školy vznikne pracovní skupina. Scházet se bude dvakrát ročně a projekt vyhodnocovat. „Pokud by se objevily připomínky, bude se uzavírat dodatek ke smlouvě,“ popsala.

Zároveň podotkla, že součástí dokumentu je též smluvní pokuta, pokud by společnost F Air neplnila podmínky. Vedení kraje rovněž připravilo návrh odpovědi na petici proti působení F Air na letišti. Schvalovat popřípadě upravovat ji bude rovněž únorové zastupitelstvo.