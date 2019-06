VIDEO: Stovky dětí na náměstí v Trutnově zahrály kelímkovou píseň

S nápadem natrénovat ke kulatému výročí školy cup song přišel učitel angličtiny, ruštiny a hudební výchovy Pavel Suchánek. Inspiroval se v zámoří.

„Jsem muzikant, na škole učím i hudební výchovu a chtěl jsem dětem nabídnout něco víc než Bedřicha Smetanu. Nechci ho nijak snižovat, ale bohužel není úplně v kurzu. Při brouzdání na internetu jsem objevil cup song, který byl před pár lety fenoménem v Kanadě, USA a anglicky mluvících zemích. Chtěl jsem dát dětem pocit, že dokážou něco zvládnout dohromady,“ řekl Pavel Suchánek.

S žáky začal kelímkovou skladbu nacvičovat před čtvrt rokem. Většina ze 750 dětí, které největší základní školu v Trutnově navštěvují, se do intenzivnější přípravy zapojila před měsícem.

„Nejdřív jsem si bral jednu třídu, druhou, třetí, pak jsme se všichni sešli v tělocvičně, kde nás bylo už kolem šesti stovek,“ poznamenal Suchánek, který s kolegyní zpívá a hraje na ukulele. Stovky vratných plastových kelímků si půjčil od kamaráda, jenž pořádá letní festivaly.

Do cup songu se zapojili žáci ze všech ročníků. „Motivovat děti je čím dál těžší, pokud mají vynaložit víc energie k zábavě, tak to není úplně ono. Našla se ale spousta z nich, které to vyloženě baví,“ dodal pedagog.

Zvuk bouchajících kelímků se v posledních týdnech ozýval z celé školy, nejen při hodinách hudební výchovy. „Bavilo to hlavně ty menší děti, když jsme ale o velkých přestávkách zkoušeli ve vestibulu školy, tak se přidávaly i ty starší,“ všimla si pedagogická asistentka Darja Marzecová, která v anglické písni zpívá.

Ve čtvrtek dvě hodiny před polednem si děti odbyly generální zkoušku. Sešly se téměř všechny, které byly ten den ve škole. V horní části Krakonošova náměstí se seřadily těsně vedle sebe, plastové kloboučky označovaly název třídy a pásky na dlažbě místa, kde mají sedět.

Malé děti pomáhali usadit deváťáci, učitelé všem účinkujícím kromě kelímků rozdali papírové kartony, které sloužily jako podložky.

Víc než pětistovka dětí si nejdříve vyzkoušela základní rytmy a pak zhruba tříminutovou píseň v kuse odehrála.

Kelímkové písničky mají miliony zhlédnutí na internetu

„Ze začátku to bylo hodně těžké, nevěděla jsem, co mám rukama dělat a jak kelímek otáčet. Pak mi to najednou začalo ze dne na den jít. Cup song jsem znala z internetu, naučila jsem se to ale až teď. Dneska to dopadlo dobře a myslím si, že za týden to bude ještě lepší,“ zhodnotila deváťačka Nikol Zárubová.

Písnička pro oslavy Oslavy k 60. výročí od založení ZŠ Komenského, kde žáci předvedou také cup song, se uskuteční ve čtvrtek 20. června od 15 hodin v areálu trutnovské školy.

Také učitel Suchánek byl s výsledkem čtvrteční generálky, které přihlížely desítky rodičů, spokojený: „Důležitá je organizace a disciplína dětí, chvíli trvá, než se usadí a připravíme to. Sestavu s kelímky už umějí, znělo to tak, jak bychom si představovali.“

Kelímkové písně v různých provedeních mají na sociálních sítích miliony zhlédnutí. Cup song proslavil v roce 2012 film Pitch Perfect. Klip, ve kterém herečka Anna Kendrick zpívá za doprovodu rozezvučených kelímků, viděla na Youtube téměř půl miliarda lidí.

Původní country skladba When I am Gone, použitá v cup songu, pochází z roku 1931. Jejím autorem je americký muzikant a skladatel Alvin Pleasant Carter.