Nebojte se dortu z mrkve, říká cukrářka. Vydala bezlepkovou kuchařku

Profil Pétiny mňaminky si na Facebooku Petra Jeníčková vytvořila před dvěma lety. Od té doby se jí změnil život.



„Přítel Lukáš mě doma chválil všechny výtvory a byl nejen v začátcích mým hnacím motorem. Na Facebooku se přidávali noví a noví lidé a já žasla, kolik lidí obdivuje moji práci. Po půl roce jsem si uvědomila, že by bylo potřeba zapracovat na designu a na marketingu. Navrhla jsem si vlastní logo, pořídila profesionální fotografie a vizitky,“ říká.

Co bylo dál?

Z manažerky jsem přešla na pečení dortů. Pro všechny to byl šok. Doma a v bližším okolí se to zpočátku nesešlo s pochopením, ale já se nenechala odradit. Nakonec jsem spokojená, protože dělám, co mě baví. Dělám to z lásky k cukrařině. Proto si lidé cení mé práce a kvality, kterou jsem nastavila. Pak přišla nabídka z kavárny v Adršpachu, abych pro ně pekla dorty. Dvě sezony jsem byla členem jejich týmu. Loni na podzim jsem se rozloučila. Srdce mi říkalo, že je třeba změna. Teď přemýšlím, kam Pétiny mňaminky posunu. Stále přejíždím autem mezi rodným Broumovskem a Novým Městem na Moravě, kde bydlím s přítelem.

Co konkrétně si u vás mohu objednat?

Udělám vám na míru cokoliv sladkého. Narozeninové dorty, svatební dorty, firemní rauty, vánoční cukroví, sladké bary, jako jsou například francouzské tartaletky a makronky, čokoládové lanýže, čokoládové bonbony, cakepops, cupcakes, cheesecake, panna cottu, brownies kostky. Samozřejmě v mém seznamu nechybí ani bezlepkové, bezlaktózové a raw produkty.

Dýňový bezlepkový dort 400 g dýně hokaido (syrové), 3 vajíčka , po hrníčku třtinového cukru , mandlové mouky a bezlepkové mouky, kypřicí prášek, 5 g bio koření na koláče a keksy, 1 hrníček slun. oleje.

hokaido (syrové), 3 , po hrníčku třtinového , mandlové a bezlepkové mouky, kypřicí prášek, 5 g bio koření na koláče a keksy, 1 hrníček slun. oleje. Na krém: 250 ml smetany (33%), 250 g mascarpone, 250 g ricotty, 40 ml javor. sirupu.

250 ml smetany (33%), 250 g mascarpone, 250 g ricotty, 40 ml javor. sirupu. Dýni pečeme na plechu asi 20 minut a rozmixujeme na pyré.

a rozmixujeme na pyré. Bílky vyšleháme v pevný sníh , přidáme žloutky, cukr a zašleháme.

, přidáme žloutky, cukr a zašleháme. Přidáme dýni, mouky, olej, kypřicí prášek a koření.

Pečeme na 170 stupňů asi 45 minut.

Krém: Vyšleháme šlehačku, přidáme ricottu, mascarpone a javorový sirup a dáme vychladit.

Vyšleháme šlehačku, přidáme ricottu, mascarpone a javorový sirup a dáme vychladit. Korpus zdobíme krémem, ovocem a květy.



Co znamená na míru?

S každým zákazníkem se scházím osobně, abychom vytvořili to pravé. Každý máme jiné představy a chutě. Proto se zákazníci vrací a jsou spokojeni.

Kde své dobroty připravujete?

Dvě sezony jsem připravovala dorty v kavárně, nyní pouze doma pro radost. Chtěla bych mít vlastní zázemí, kde budu mít svůj prostor na pečení. V tuto chvíli je to v přípravách.

Kdo si vaše výrobky objednává?

Objednat si je může kdokoliv. Stačí mne kontaktovat na Facebooku nebo zavolat a společně už vymyslíme ten nejlepší plán.

Loni jste vydala knížku receptů. Co vás k tomu vedlo?

Oslovila mě společnost Argumentor, že si přejí se mnou napsat kuchařku. Chvíli jsem přemýšlela, ale nakonec jsem do toho šla a jsem moc ráda. Je to další věc, na kterou jsem pyšná. Recepty občas přidávám i na Facebook jako inspiraci pro ostatní. Plánuji si pořídit lepší foťák, aby snímky dortů měly lepší kvalitu. Prozatím vše fotím telefonem.

Jste čistě samouk?

Ano, vše včetně designu se rodí většinou v mé hlavě. Vždy se musím soustředit hlavně na závěr dortu, protože konečné dozdobení je nejdůležitější. Občas zahlédnu nějakou inspiraci na internetu nebo na kurzech. I recepty si často vymýšlím sama a vylepšuji je. Nejvíc mě naučí domácí kurz zvaný „pokus omyl“.

Nemáte už sladkého plné zuby?

Upřímně? Občas ano. Já jsem spíš typ člověka, kterého potěší čerstvé uzené, steak, tatarák. Když člověk se sladkým pracuje každý den, přejí se ho. Co si však budeme povídat, sladké k životu patří. Každý z nás si občas dá ke kávě sladkou tečku.

Kdybyste měla doporučit čtyři nejlepší dorty, jaké by to byly?

To je těžká otázka. Každý máme jiné chutě. Pokud bych se měla řídit vlastní chutí, rozhodně to bude extračokoládový dort, který už podle názvu je celý z čokolády. Musí být z kvalitní čokolády a nesmí obsahovat žádné náhražky, pak je to geniální dort. Druhý by byl asi čokoládovo-malinový, protože kombinace čokolády a maliny je prostě božská. Zatím nepřišel nikdo, komu by nechutnal. Třetí v řadě by byl mrkvový dort. Dlouho jsem na něm pracovala, aby byl dokonalý chuťově a zároveň i nutričně výživný. Je to zdravější verze pro ty, co si chtějí zamlsat bez větších výčitek.

Mrkev? To myslíte vážně?

Nebojte se jí, je to pouze předsudek.

Máte ještě nějaký tip?

Mezi mé další oblíbené patří Pan Karamel, který jsem vymyslela loni v létě. Je to kombinace banánů, karamelu, máslových sušenek a čokolády. Je to varianta pro vyznavače netradičních dortů. Skvělé dorty jsou také citronové, ovocné, makové.

Vaše knížka se jmenuje Bez lepku. Můžete prozradit, kolik výtisků se prodalo?

Z prvního vydání asi 300 kusů. Na internetu je stále v prodeji, ale už to jsou jen poslední kusy. Jsem ráda, že kniha má úspěch a pomáhá lidem s alergií na lepek i vyznavačům zdravější stravy.