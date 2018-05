Čerstvě zastavěnou pardubickou čtvrť spasí semafory či širší podjezd

Výrazné změny v dopravě čeká centrum Pardubic. Vynutí si ji masová výstavba bytů ve čtvrti Na Spravedlnosti. Na místě rostou hned dva velké komplexy. Ten u kliniky Vektor postupně nabídne 275 bytů. O kousek dál buduje firma Cere Invest dalších 88.

„Spravedlnost čeká dopravní masakr. Parkování se zřejmě vyřeší stavbou podzemních parkovišť a jednoho většího odstavného, ale strach mám spíše o to, co se stane, až ráno budou chtít obyvatelé vyjet na ulici S. K. Neumanna, která je už nyní hodně přetížená,“ říká zastupitel za Pardubáky Milan Košař, který se živí jako architekt.

Pravda je, že ráno a odpoledne se stojí před Anenským podjezdem v dlouhých kolonách. Vědomi jsou si toho i politici z vedení dukelské radnice. Podle tamního starosty Jiřího Rejdy jsou v plánu opatření, která by měla situaci alespoň částečně vyřešit.

„V prvé řadě se na konci ulice Na Spravedlnosti, která vede od policejního ředitelství na ulici S. K. Neumanna, objeví semafor. Zvažovali jsme různá opatření, ale třeba kruhový objezd by se tam příliš nehodil. Světelná křižovatka bude nejlépe propustná, navíc semafory budou komunikovat s těmi za podjezdem,“ uvedl Rejda s tím, že větší stavební změny čekají i samotnou ulici Na Spravedlnosti.

Developeři zvelebí okolí budoucích činžáků

„Její část směrem k S. K. Neumanna bude nově obousměrná, tak aby lidé mohli k bytům zajíždět rovnou od Anenského podjezdu. Navíc zabereme část zbytečně širokého chodníku a silnice se rozšíří. V neposlední řadě se tam bude parkovat šikmo, tak aby byla vozovka co nejširší a zároveň se tam vešlo co nejvíce aut,“ doplnil starosta zvolený za hnutí ANO.

V zásobníku nápadů je však ještě jedna stavební úprava, která by mohla věčně ucpanou část města přece jen lépe zprůjezdnit. „Momentálně prověřujeme možnost rozšířit Anenský podjezd o další pruh silnice. Stačilo by zabrat vlastně jen jeden z chodníků. Uvidíme, co na to řekne statik,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Tento nápad kvituje jak starosta Rejda, tak opoziční zastupitel Košař. „To by určitě pomohlo hodně. Navíc na jedné straně chodník úplně stačí, bylo by to elegantní řešení,“ uvedl architekt.

Nové byty si však vyžádají i další změny. Tak například Na Spravedlnost začnou zajíždět spoje městské hromadné dopravy. Navíc se podle Rejdy podařilo zapojit developery do zvelebení okolí budoucích činžáků.

„Stavební firmy se zapojí do úpravy ulic, výsadby zeleně nebo stavby kontejnerových stání. Domluva se nám s developery docela povedla. Bohužel to tak nebylo vždy. Hodně mě mrzí, že hlavně stavitelé kliniky Vektor se moc do zvelebení okolí domu nezapojili,“ rýpl si do předchozích starostů pátého městského obvodu Dukla Rejda.

Ten navíc upozorňuje na to, že čtvrť doplácí vedle pacientů kliniky také na to, že leží těsně vedle centra města a přitom se Na Spravedlnosti neplatí parkovné. „Je tak logické, že právě tady se všichni snaží parkovat a rezidenti tak mají často smůlu. Moc dobře vím, o čem mluvím, protože jsem ve čtvrti nějakou dobu bydlel,“ uvedl Rejda.

Ovšem jediná možná ochrana obyvatel tamních domů je zavedení parkovacích karet a automatů. To však podle starosty není na pořadu dne. „V nejbližší době určitě nebudeme zavádět v našem obvodě placené parkování,“ dodal Rejda.

Parkovací místa musí podle zákona ke každému bytu dodat developer. Jenže v době, kdy v každé rodině jsou v průměru dvě auta, ani tohle nestačí. „Komfortní parkování u domu je v Pardubicích problém již několik let. Ten, kdo nemá koupené své parkovací místo a vrací se z práce v pozdějších hodinách, má potíže. Jelikož osobních automobilů do rodin přibývá, zvyšuje se tím poptávka právě i po parkovacích stáních, která jsou v případě prodávaného bytu velkou výhodou, a to především u větších rodinných bytů,“ uvedl Petr Ivanko z realitní firmy HomeCity.