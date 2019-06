Firma nabízí pronájem haly u Budějovic. Zatím ale neví, kdy ji postaví

Pokud budete v okolí Českých Budějovic shánět pronájem skladu, je možné, že vám jeden z internetových realitních serverů nabídne objekt v Hrdějovicích. K dispozici jsou jednotky od 500 do 50 tisíc metrů čtverečních, lákavé je napojení na dálnici. Podle inzerátu bude prostor hotový do devíti měsíců.

Háček je ale v tom, že budova zatím nestojí. Dokonce není ani jasné, kdy by mohla začít vznikat.

„Pronájem skladu nebo výrobních prostor 3 000 metrů čtverečních České Budějovice, novostavba industriální budovy v moderním komerčním parku u Makra,“ stojí v inzerátu, který jako dopravní spojení do Hrdějovic nabízí kromě dálnice mimo jiné také metro.

Cena za pronájem v inzerátu není, ale v galerii jsou vyfocené i objekty. „Použité fotografie jsou ilustrativní, z již hotových sousedních budov,“ uvádí na svém webu realitní kancelář Content Reality. Jenže nejbližší podobný prostor má investor v Plané nad Lužnicí.

Je jím firma CTP, která si lokalitu vyhlédla už před několika lety a chce zde investovat stovky milionů korun.

„Potřebujeme vědět, jaká je síla a poptávka v daném regionu. Navíc tady už reálné poptávky máme a zónu potřebujeme nastartovat. Já jsem ten inzerát neviděl, jak je napsaný. Nicméně, jestli to udělal náš obchod nebo marketing, tak je to z toho důvodu, že potřebujeme zjistit poptávku v této lokalitě,“ reagoval regionální ředitel CTP Zdeněk Apeltauer.

Pozemky u Hrdějovic Rok 2013 - Společnost CTP začíná s výkupem pozemků u silnice první třídy vedoucí na Borek. Rok 2017 - Obec Hrdějovice schvaluje územní studii a firma dokončuje výkup pozemků. Rok 2018 - Proti projektu vzniká petice. Investor požádal krajský úřad o předčasné ukončení řízení EIA. Přípravu stavby tak prakticky zastavil. Rok 2019 - Krajský úřad zrušil pro stavbu důležitou část územního plánu obce, kterou schválili zastupitelé. Firma chce postavit alespoň první objekty, k čemuž potřebuje územně plánovací studii na část pozemků. To obec odmítá a jde cestou změny územního plánu, která může trvat delší čas. Společnost zvažuje vymáhání škody za zmařenou investici.

Že firma nabízí objekty k pronájmu, překvapilo starostku Hrdějovic Radku Šulistovou (HRDĚ 37361). „CTP nemá územní rozhodnutí. Navíc v projektu na ty dvě haly, které máme od CTP k dispozici, je, že to mají být obchodní jednotky. A podle inzerátu, co jsem viděla, tam nabízí skladové prostory,“ oznámila.

Podle inzerátu má jít skutečně o pronájem skladu, o čemž svědčí i fotografie. Apeltauer ale v dubnu před zastupiteli mluvil o tom, že v prvních budovách mají být komerční prostory a prodej. To podle jeho slov platí. „Jde o maloobchodní prodej a sklad. Dává logiku, že když někdo něco prodává, tak potřebuje zboží někde skladovat,“ uvedl.

Hrdějovické velká investice za stovky milionů korun výrazně nerozděluje. Část obce to neřeší a někteří jsou proti. „Kolovala tady petice proti tomu projektu. Těm, kteří to podepsali, se to nelíbí z pochopitelných důvodů. Bojíme se především dopravy, která naroste,“ říká jeden z občanů, který si nepřál uvést jméno.

Potíž je v tom, že investor zatím neví, kdy bude moci začít stavět. Firma po schválení územní studie na danou lokalitu dokončila výkup pozemků, ale letos Krajský úřad Jihočeského kraje rozhodl o zrušení části změny územního plánu. V návaznosti na to vyzval úřad obec i ke zrušení územní studie řešící plochu, kde chce firma stavět. Investice se tak zbrzdila.

Obec se proto rozhodla schválit změnu územního plánu, s čímž souvisí i posuzování vlivu na životní prostředí. To potrvá nějaký čas, ale CTP chce co nejdřív stavět. Požádala obec o schválení územně plánovací studie, která by jí umožnila začít s výstavbou alespoň dvou objektů u hlavní silnice ve směru na Borek.

Firma zvažuje vymáhání škod za zmařenou investici

Po dubnovém zastupitelstvu poslala firma do Hrdějovic návrh na tento dokument, jehož vypracování nabídla zaplatit. V materiálu je i výpočet toho, co zóna přinese. Podle Apeltauera má obec roční rozpočet 20 milionů korun a v součtu by ho díky záměru investora mohla rozšířit o přibližně čtvrtinu.

„Starostka mi odpověděla, že územně plánovací studii nebudou pořizovat, respektive nebudou ji dávat do zastupitelstva, o což jsem požádal. Požádal jsem ji také o to, jestli by nám mohla domluvit schůzku s právníkem, abychom si to ujasnili a e-mailová přestřelka skončila. Na to odpověděla, že počkají na vyjádření kompetentních úřadů. Pak už nereagovala,“ shrnul Apeltauer.

„Zdá se nám, že je to zbytečné a komplikující, protože by nám materiál mohl krajský úřad vrátit. Proto s ním jako nadřízeným orgánem vedeme jednání. Nechceme udělat chybu vůči němu ani CTP a ověřujeme si, zda postupujeme správně. Snažíme se, nezpomalujeme to,“ řekla starostka s tím, že s firmou CTP komunikuje.

Obec si nechala svůj postup zkontrolovat od právníka, který ho z pohledu požadavků stavebního zákona označil za vhodnější.

Investorovi se ale nelíbí. Právě proto do obce přijel a před zastupiteli mimo jiné zmínil i možné vymáhání škod za zmařenou investici. Společnost částku vypočítala až na 520 milionů korun za celý projekt.

„Budeme k tomu spět. Ať chci, nebo ne, tak ve finále budu muset projekt předat dál právníkům, protože je neúspěšný. Budou to muset řešit a budou vyčíslovat škody. Jestli se to stane letos, v roce 2020, nebo 2021, je otázkou,“ uzavřel Apeltauer.