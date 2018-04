Olomoucký primátor míří na sjezd ČSSD pro další funkci, post místopředsedy

Dnem D v kariéře dvaapadesátiletého politika bude sobota, kdy ČSSD dokončí svůj mimořádný sjezd. První část si odbyla v únoru, kdy si do čela zvolila Jana Hamáčka a za prvního místopředsedu Jiřího Zimolu. Oba má Staněk na své straně. Podporu mu vyjádřili přímo v Olomouci na úterním setkání s delegáty.

„Rád bych s ním spolupracoval v novém vedení ČSSD,“ potvrdil ve čtvrtek MF DNES Hamáček.

Bojovat se o víkendu bude celkem o pět křesel řadových místopředsedů, zájemců je dohromady pětadvacet. Účastníci sjezdu si mezi nimi vyberou v tajné volbě. K jistotě úspěchu je klíčové získat podporu jednotlivých krajských organizací.

Staněk jich podle informací MF DNES přesvědčil nadpoloviční většinu. A to včetně těch nejsilnějších – třeba jihočeské, z níž pochází Zimola, či středočeské šéfa strany Hamáčka.

„Ta podpora bude průřezová. Ale nemůžeme předpokládat, že by získal sto procent hlasů, nominací je víc. Domnívám se ale, že by pan primátor Staněk měl projít v prvním kole,“ podotkl Jiří Zemánek, šéf regionální buňky ČSSD v Olomouckém kraji.

Také tu by měl mít Staněk na své straně. Podmiňovací způsob je však na místě, neboť při únorové volbě předsedy strany se za něj všichni straníci z regionu nepostavili. Na první dějství sjezdu jich do Hradce Králové přijelo jednatřicet, jenže Staněk dostal dohromady pouze 21 hlasů...

Primátor, poslanec ... a zase „jen“ primátor?

Přesto věří, že tentokrát dopadne lépe. „Mám informace, že by to teď mohla být podpora napříč krajskými organizacemi, a to včetně olomoucké. Na rozdíl od volby předsedy předpokládám, že to bude jednotnější hlasování,“ uvedl Staněk.

Sobotní volba ovšem nebude posledním bojem o funkci, který Staňka v nejbližší době čeká. Před časem se stal lídrem kandidátky sociální demokracie pro říjnové komunální volby v Olomouci, z nichž vzejde nové zastupitelstvo a posléze i primátor.

Pokud by se jím znovu stal Staněk, rezignuje na funkci poslance. MF DNES o tom informovala už koncem února, ale Staněk to tehdy ještě jednoznačně neřekl. Teď už své plány potvrdil.

„Jasně jsem to řekl členům naší organizace, když mě volili za lídra kandidátky. Pro mě byla, je a do budoucna stále bude srdeční záležitostí Olomouc. Pokud bych se měl rozhodovat o placených funkcích, prioritu má Olomouc.“

Ve hře o Staňkův poslanecký mandát jsou hned dva straníci

Případný souběh funkcí primátora a místopředsedy partaje Staněk jako problém nevidí. Vše ale bude záležet na výsledku komunálních voleb.

ČSSD sice vyšla z nedávného boje o Sněmovnu zle pošramocena, neznamená to, že do boje o vládu nad Olomoucí nezasáhne. Před čtyřmi lety hrála podobnou roli outsidera ODS, v krajském městě ale dosáhla překvapivých 11 procent a poté se na radnici stala součástí aktuální vládnoucí koalice.

Staňkovy další kroky bude jistě pozorně sledovat sociální demokrat Pavel Holík. Ve sněmovních volbách skončil na oranžové kandidátce jako druhý, po Staňkově případné rezignaci by se stal poslancem. V současnosti se ale uchází i o nominaci pro blížící se senátní volby.

Pokud by v nich uspěl, mohl by se do Sněmovny jako třetí v pořadí vrátit exposlanec Roman Váňa, jenž po loňské volební prohře pracuje pro Staňka jako asistent.