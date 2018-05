Paroubek v Ostravě uspěl. Tamní ČSSD ho chce do Senátu

O Paroubkovu kandidaturu usiloval bývalý poslanec a místopředseda Okresního výboru ČSSD Adam Rykala, který poukazoval na expremiérovu nominaci od čtyř stranických buněk v Ostravě a právě i okresního výboru. Nyní už má podporu celé Ostravy, nominační volby se však budou konat až 18. června. „Nominační konferenci jsme svolat museli. Doufali jsme, že už budeme mít rozhodnutí předsednictva, to se však nestalo. Tak musíme počkat,“ vysvětlil Rykala.

Pětašedesátiletý Paroubek není od roku 2011 členem ČSSD a v Ostravě nebydlí. Podle volebních pravidel však do volebního obvodu č. 71 Ostrava-město kandidovat může. Nevyloučil však, že po případném volebním úspěchu bude usilovat o návrat do ČSSD. „Ale to by se musely stát opravu výrazné změny k lepšímu,“ dodal.

Nikoho jiného ČSSD v Ostravě v záloze nemá

Paroubek si nemyslí, že otálení s potvrzením jeho kandidatury by byla úplná náhoda. „Minimálně u Sobotkova křídla asi nějaké určité antipatie vůči mně jsou. Je to škoda, přišli jsme o tři týdny času,“ řekl. Ostravská ČSSD žádného dalšího kandidáta do Senátu nepodporuje.

„Pan Paroubek bude kandidovat za ČSSD jako nezávislý. Je výraznou osobností středo-levicově orientované politiky a věříme, že může být pro voliče a členy v Ostravě velkou motivací a výzvou. Byl předsedou ČSSD v letech 2006 až 2010, kdy strana dosáhla nejlepších volebních výsledků v historii,“ vysvětlil Rykala.

Paroubek: Já jsem změna, dělám politiku jinak

Paroubek k delegátům hovořil asi čtyřicet minut. Řekl, že v Senátu by se zaměřil na dopravu, životní prostředí a školství. „Vítězství ve volbách by se rovnalo zázraku, ale zázraky se stávají. Já jsem změna. Dělám politiku jinak, než se dělala v ČSSD v posledních letech,“ konstatoval.

Volební obvod, ve kterém bude Paroubek kandidovat, nyní v Senátu zastupuje horolezec a první český pokořitel Mount Everestu Leopold Sulovský z hnutí Ostravak. Ten bude kandidovat i letos.