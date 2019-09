Je to o nás bez nás, zní z Ostravy. ČSSD zrušila většinu místních organizací

„Právě jsem dostala stručnou informaci, že předsednictvo strany schválilo odejmutí licencí a tedy faktickou likvidaci 17 z celkového počtu 26 místních organizací v Ostravě,“ uvedla předsedkyně ostravské organizace ČSSD Jana Vajdíková.

Rozhodnutí považuje za nezákonné, protože podle ní omezuje práva členů strany, kteří vstoupili do ČSSD, nikoli do jednotlivých organizací, ale pokud chtějí zůstat činnými členy, musí se přihlásit do některé z těch, co zůstanou zachovány.

„Je to jako v roce 1938 – o nás bez nás. Od pondělí jsem se snažila spojit telefonicky s předsedou strany Janem Hamáčkem, ale neúspěšně. I když jsme s odejmutím licencí nesouhlasili, nepřizvali mě, jako předsedkyni okresu, ani nikoho z předsedů organizací, které mají zaniknout,“ líčí Vajdíková. A dodává, že se sejde se všemi předsedy, jichž se problém týká, a společně zváží, zda a jak se budou proti rozhodnutí bránit.

V Ostravě je nyní přes 400 členů ČSSD, v organizacích, jimž hrozí zánik, je jich téměř 300. Někteří se mají hlásit do organizací, kde je momentálně jeden až pět členů, ale jsou ve vzdálených lokalitách, kam by dojíždění trvalo desítky minut.

„Vím, že řada lidí to chce vzdát a do jiných organizací se nehlásit. Nikdo z nás nevidí smysl v tom, aby lidé ze Lhotky dojížděli do Plesné nebo z Moravské Ostravy do Kunčiček, kde je jediný člen,“ vysvětluje Vajdíková.

Pokud členové ze zrušených organizací nevstoupí do jiných buněk, zanikne jim členství v ČSSD. Mnoho z nich pracuje v řadách zastupitelů města či městských obvodů. Funkcí se nevzdají, ale patrně tak zaniknou kluby ČSSD.

Vrátí se vyloučený exprimátor Petr Kajnar

Předseda moravskoslezských sociálních demokratů Tomáš Hanzel řekl už v minulých dnech, že odejmutí licencí je cestou jak stranu očistit od lidí, kteří mohou za špatný výsledek v komunálních volbách, mimo jiné tím, že vylučovali ze strany úspěšné starosty či exprimátora Petra Kajnara, a nevyvodili z toho sebereflexi.

Nyní řekl, že pokud se podaří stranu očistit, Petr Kajnar by se do strany vrátil a dokonce by se mohl stát lídrem v krajských volbách. To v pátek odpoledne potvrdili i Lubomír Zaorálek a Jan Hamáček.

„Ano, je to tak. Nejsem seznámen s momentálními poměry v ČSSD, to šlo mimo mě. Ale měl jsem možnost spolupracovat s Czechinvestem a poznat situaci v kraji. Podle mě není plně využit rozvojový potenciál města ani kraje. Mělo by pro mě smysl se na tom v budoucnu podílet. Proto jsem kývnul na nabídku, která přišla od předsedy krajské organizace ČSSD,“ řekl Petr Kajnar.

„Paradox je, že pana Kajnara vyloučila organizace v Porubě, která zůstane zachována. Naopak já jsem takovou praxi kritizovala a společně s dalšími lidmi, kteří teď mají skončit, jsme byli proti tomu,“ komentovala situaci Jana Vajdíková.