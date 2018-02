Spory v ostravské ČSSD nekončí. Stranu opouští Palyza i další zastupitelé

Lumír Palyza, Kamil Bednář a Václav Štolba. To jsou tři ostravští zastupitelé za ČSSD, kteří oznámili své straně, že ukončují členství. A zřejmě jich bude víc.

V kuloárech padají jména dalších dvou zastupitelů i jiných známých straníků, například starostky Slezské Ostravy Barbory Jelonkové.

„Je to od nich podpásovka. Mohli počkat do konce volebního období,“ míní člen okresního výkonného výboru ČSSD Jiří Srba. Podle něj odcházejí hlavně lidé, které do zastupitelstva města přivedl Lumír Palyza, a to hlavně proto, že už nevidí šanci získat tak vysoké funkce, jaké měli dosud nebo dříve.

Kdo nezaplatí příspěvky, tomu zanikne členství

Další důvod, nebo možná záminka pro odchod jsou peníze, které část odcházejících dluží ČSSD.

„Řada významných členů nezaplatila do konce roku členské příspěvky v plné výši. Proto jsme je pozvali na úterní jednání okresního výboru s tím, že jim umožníme doplatit, co dluží, jinak jim podle stanov zaniká členství,“ líčí předsedkyně ostravské ČSSD Jana Vajdíková.

Po rezignaci části členů ale netuší, kdo dnes na jednání výboru přijde. MF DNES se snažila zkontaktovat všechny zastupitele za ČSSD, kteří stranu skutečně či údajně opouštějí. Většina ale mlčí. Starostka Slezské Ostravy sice promluvila, ale velmi stručně. „V této chvíli mám vše zaplaceno, straně nic nedlužím,“ řekla Barbora Jelonková s tím, že nic jiného komentovat nebude.

Funkcionáři platí tisícové částky

Neřekla ani to, zda zůstává ve straně. Zmínila jen, že pozvánku na výbor nedostala: „Přišly mi omylem dva dopisy pro paní Feikovou.“

Podle Vajdíkové odešly oběma ženám dva dopisy. „Poprvé se stala chyba. Druhé dopisy ale byly správné, odesílala jsem je osobně. Dnes mě však krajská tajemnice strany informovala, že i paní Jelonková už písemně oznámila, že ve straně končí,“ upřesnila Vajdíková.

Peníze, které ČSSD vymáhá po některých lidech, nejsou základní členské příspěvky ve výši stokorun. Jde o tisícové částky od funkcionářů, kteří podle dohody odvádějí do kasy ČSSD jednu dvanáctinu ze všech svých odměn za volené funkce včetně dozorčích rad. Někdo tak platí třeba 50 tisíc ročně.

„Když byl Palyza předsedou ostravské ČSSD, trval na tom, ať lidé platí tyhle částky do konce června, přitom podle stanov stačilo do konce roku. Byli jsme kvůli tomu ve sporu. Teď se mu ale platit nechce a raději odchází,“ míní Srba.

Mandátů se zřejmě nevzdají

Ztráta tří až pěti členů zkomplikuje situaci ostravskému klubu zastupitelů ČSSD. Palyza je předsedou.

„Zastupitelstvo bude příští středu. Dříve se sejde náš klub, který má zatím 12 členů. Uvidíme, kdo ve straně zůstane, a podle toho budeme muset volit nové vedení,“ říká místopředseda ostravského klubu zastupitelů za ČSSD Ivo Hařovský.

„Ty, kteří stranu opustí, vyzvu, aby se vzdali zastupitelských mandátů,“ dodal Hařovský. Jeho výzvu ale zřejmě nikdo nevyslyší. Vyplývá to například z reakce Václava Štolby, který jako jediný ze zastupitelů komunikoval, přestože je v cizině. Straně nedluží ani korunu.

Štolba: Nesouhlasím s praktikami stávajícího ČSSD Ostrava

„Zastupitelský slib splním beze zbytku,“ napsal v e-mailu s tím, že o kandidátce v podzimních volbách zatím neuvažuje a ostatní je předmětem jednání a dalších dnů.

Svůj odchod ze strany po šestnácti letech odůvodnil tím, že dlouhodobě nesouhlasí s praktikami a vedením stávajícího ČSSD Ostrava.

Štolba kandidoval na předsedu organizace proti Janě Vajdíkové. Ale přesto, že Palyza s krajským šéfem strany Miroslavem Novákem její volbu zpochybnili, členové jí dali své hlasy opakovaně. Štolbovi, Palyzovi i dalším však nejde tolik o předsedkyni Vajdíkovou jako spíš o místopředsedu Adama Rykalu, se kterým jsou v rozepřích už dlouho.