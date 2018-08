Country festival na Bystřičce slaví dvacet let, možná se koná naposled

„Jsme amatéři, kteří dělají nekomerční festival s levným vstupným. Nestojí za námi žádná profesionální agentura. Je s tím hodně práce a třeba já už to zkrátka nedávám. Mám rodinu a tolik volného času nemám,“ říká Martin Kožich.

Hledají sice následovníky, jimž by přehlídku předali, ale zatím není jisté, zda uspějí. „Uvidíme, jak to dopadne. Táhli jsme to dvacet let a finančně neproděláváme. Snad se někdo najde,“ věří Kožich.

„Lidi nás navíc přemlouvají, abychom to nezabalili. Někteří nám dokonce výslovně zakázali skončit,“ usmál se.

Starý dobrý western je unikátní tím, že se hodně orientuje na country a bluegrassovou hudbu. „Když jsme ho v roce 1998 zakládali, většina podobných festivalů se soustředila na folkrock. To jsme chtěli změnit. Máme ale samozřejmě i přesah k folku a trampské hudbě, jinak to ani nejde,“ zmínil Kožich.

Hlavními hvězdami letos budou František Nedvěd, Naďa Urbánková, Hop Trop či Karel Kahovec a George & Beatovens. „Pár větších jmen je vždy potřeba, přijede však i dost kapel, které nejsou tak známé, ale hrají výborně. Nechceme ustrnout na jednom místě, snažíme se pořád lidi seznamovat s tím, co běžně neuslyší,“ vysvětlil dramaturg festivalu.

Mladí se k této muzice dostanou přes rodiče, rádia ji nehrají

A návštěvníci na to slyší, dorazí jich přes dva tisíce. I na tom je poznat, jak se Starý dobrý western během dvaceti let proměnil. Z lokální a pouze sobotní akce je dnes třídenní přehlídka se třiceti vystupujícími soubory, třemi pódii a bohatým doprovodným programem.

„Velký je i zájem skupin, které si tady chtějí zahrát. Proto jsme loni přidali třetí den i třetí stage, která je otevřená všem,“ uvedl Kožich. Velká část lidí jezdí na Valašsko pravidelně a mezi sebou se dobře znají.

„Převažuje střední generace, starším lidem se už moc nechce. Ale jsou tady i mladí, kteří se k této muzice většinou dostanou přes svoje rodiče. Jinak to ani nejde, v běžném rádiu country nezahrají,“ popsal Kožich.

Sám je toho důkazem. Už v 80. letech poslouchal desky Rangers či Greenhornů, které měl doma jeho otec. „Naše třída byla rozdělená na metalisty a depešáky, jen já se vymykal,“ vzpomíná dvaačtyřicetiletý muž.

„Přidával jsem se k metalistům a dnes už vím proč. Někteří bubeníci z tohoto žánru se totiž dávají i na country a dokážou ho přesně zahrát. Není to totiž nic jednoduchého,“ dodal.

Na vsetínském gymnáziu pak Kožich založil kapelu Gympleři, která vystupuje dodnes a využívá americké country melodie s českými texty.