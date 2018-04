V Barumu si začali sami tisknout části ocelových forem na výrobu plášťů

Je to tichý velký stroj, který má malou prosklenou část, jíž lze nahlédnout dovnitř. A tam laser spéká z ocelového prášku malé části do forem na výrobu zimních pneumatik pro osobní auta. Dělá to rychle, přesně a především dokáže vytvořit tvary, které tradičními technologiemi vyrobit nelze.

Proto v otrokovické továrně Continental Barum, která je největším podnikem ve Zlínském kraji, vybudovali novou třípatrovou přístavbu ke staré výrobě forem a nakoupili hned šestnáct těchto špičkových moderních mašin německé výroby za zhruba 200 milionů korun.

„Technologicky je to obrovský skok. Jsme jedni z prvních v České republice, co se týče 3D tisku z vysokopevnostní oceli. 3D tisk z plastu je dostupný a každý si může takovou tiskárnu koupit domů. Toto je ale technologie třetího tisíciletí,“ zdůraznil ředitel otrokovického Continentalu Barum Libor Láznička.

„Na univerzitách se s tím studenti teprve učí pracovat. Ani nemáme odborníky, které bychom mohli z vysokých škol k těmto strojům dostat. Know-how předáváme univerzitám spíše než oni nám, což nebývá obvyklé,“ popsal Láznička.

Barum nyní ročně zhotoví 1200 forem na výrobu zimních plášťů pro osobní automobily. To je polovina všech forem, s nimiž pracuje celý koncern Continental.

„Číslo se možná nezdá vysoké, ale když pomineme čínské výrobce, jsme jedni z největších výrobců forem na světě. A mohli bychom se teď posunout v této kapacitě výš,“ podotkl ředitel sekce Výroba forem Continental Ladislav Velič.

Tisk celé formy je ještě hodně vzdálený

Produktem 3D tiskárny jsou malé ocelové lamely, jež se pak opracovávají a vkládají do forem na výrobu plášťů. Jejich základní tvar je jednoduchý, ale mají spoustu detailů, takže tvar je jako celek nesmírně členitý a komplikovaný.

„Předtím se lamely vyráběly ohýbáním a stříháním, ale tvary už jsou tak složité, že to pomocí klasických technologií nedokážete. 3D tisk to posunuje dál,“ upozornil Láznička.

Postup výroby je také úplně jiný. Zatímco při klasické strojírenské výrobě stroje z kovu oddělují přebytečné části, dokud nezískají kýžený tvar, tady jde o zcela opačný proces. „Vezmete prášek a přidáváte ho. Produkt naroste a odpad není žádný,“ shrnul Láznička.

V otrokovickém podniku ale chtějí jít ještě dál. Uvažují o tištění ocelových částí forem, ne pouze lamel.

„Chtěli bychom to začít letos zkoušet, ale stroje tady ještě nejsou. Měly by pak být v horním patře přístavby. K tisku celé formy je však ještě daleko a bylo by to drahé,“ konstatoval ředitel firmy.

Firmě scházejí specialisté

Podnik by chtěl nejpozději do roku 2020 celou novou budovu zaplnit moderními stroji. Nutně však potřebuje zaměstnance, kteří mu scházejí. To platí pro výrobní pozice i v jiných oborech, ovšem u moderních technologií je dvojnásob obtížné najít vhodného člověka, který drahé stroje dokáže ovládat.

„Neobejdeme se bez zkušených strojařů, technologů, programátorů. Nejde to dělat tak, že zhasneme a 3D tiskárny pojedou samy,“ řekl Láznička.

V nové hale pracuje asi 120 lidí, kteří se sem přesunuli ze staré výroby. Celkem je ve výrobě forem 386 lidí.

„Pro letošní rok plánujeme přijetí dalších patnácti pracovníků, abychom byli schopni pokračovat ve strategickém rozvoji našeho oddělení,“ sdělil Velič.

Koncern plánuje v Otrokovicích také další výstavbu hal. Teprve před dvěma lety tam otevřeli moderní výrobnu za 4,4 miliardy korun (více v článku Barum otevřel novou halu za miliardy, výrobu hlídají koloběžkáři).

„Chceme růst a vyrábět více pneumatik, takže hodláme investovat i v Otrokovicích,“ uvedl výkonný viceprezident Continentalu Andreas Esser.