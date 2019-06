Do startu Colours of Ostrava chybí tři týdny. Zas přijede Zaz

„Přípravy jsou v plném proudu, od začátku nás dělí necelý měsíc, program je obrovský. Mám velkou radost, festival by klidně mohl trvat celý rok, jmenoval by se Svět Colours of Ostrava,“ říká Zlata Holušová, ředitelka festivalu.

Pozornost se nesoustředí jenom na největší mediální hvězdy, jako jsou The Cure, Florence + The Machine, MO, Rag’n’Bone Man, Years & Years, Zaz, Tom Walker nebo Lewis Capaldi. Festival stále kypí a má čerstvé novinky v podobě workshopové scény s předními choreografy a tanečníky Yemim A. D. a Angeé Svobodovou či scény s parahokejisty, ale také novinky týkající se diskusního fóra Meltingpot, které avizuje spolupráci s vědci z organizace CERN.



Největší hvězdy programu středa 17. července - MO - MO - Florence + The Machine - Buty

čtvrtek 18. července - Rag’n’Bone Man - Rag’n’Bone Man - Mariza - Kronos Quartet

pátek 19. července - Years & Years - Years & Years - Calypso Rose - Mogwai - John Butler Trio

sobota 20. července - The Cure - The Cure - Rosalía - Zaz



„Meltingpot je absolutně největší diskusní fórum v České republice. Nesmírně nám roste pod rukama, přivítáme na něm ne sto padesát, ale dvě stě hostů,“ uvádí Holušová.

Festival odstartuje domácí stálice, kapela Buty. Brány areálu se otevřou ve středu 17. července přesně ve 12 hodin. Hned první noc se mohou návštěvníci těšit na návrat seversky chladné zpěvačky z Dánska MO. V kombinaci s Florence + The Machine a s elektronickým mágem Richiem Hawtinem Closem je to silný začátek celého čtyřdenního programu.

Ten slibuje maraton 350 vystoupení, nejen koncertů, ale třeba právě diskusí. Konec bude plně v režii gothicrockových veteránů The Cure, ale také třeba ve stylu flamenka a hip hopu v podání španělské komety Rosalíi, která údajně dokáže vyloudit na tvářích posluchačů „oněmělý úžas“.

„Budu objevovat mnou neobjevené, proto na Colours chodíme. Sleduje to za nás Zlata Holušová a výsledné překvapení stojí vždy za to. Je tady spousta superhvězd, ale neznámí jsou vždy nej. Zvláště když se můžete toulat po areálu,“ libuje si vítkovický průmyslový a umělecký magnát Jan Světlík.

Hala Gong se změní v odpočinkovou zónu, ale představí se v ní také řada divadelních souborů a nabídne i koncertní skvosty, jako je například vystoupení Kronos Quartetu. Podle hudebního publicisty Jiřího Moravčíka, který se na přípravě Colours podílí, by si návštěvníci neměli nechat ujít rovněž vystoupení Marizy, Calypso Rose či Rosalíi.

„Mariza pěje melancholické písně od srdce, mráz na zádech máte v tu ránu. Calypso je sice o padesát let starší, ale její ironické shazování vrchnosti vás nenechá chladným, budete žasnout, co téměř devadesátiletá umělkyně dokáže. Rosalía je nejmladší, má pětadvacet let a její flamenco je něčím speciálním, možná že vás i rozpláče,“ dodává Moravčík.

Začátek loňských Colours of Ostrava byl deštivý (7/2018):