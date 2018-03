Festival Colours of Ostrava zvětší vstupy a omezí hlučnost

„Návštěvníci mohou očekávat dvojnásobný počet vstupů, tak aby během odbavování nehrozila podobná situace jako loni. Kromě toho jsou v jednání další místa a města, kde se budou moci návštěvníci Colours odbavit s předstihem,“ řekl Jiří Sedlák za organizátory akce.

Ta bude neméně rozsáhlá jako v minulých letech, kdy na ní padaly návštěvnické rekordy. Loni byl festival poprvé ve své historii kompletně vyprodán. V den zahájení se před areálem ale vytvořily rozsáhlé fronty, kdy v parném počasí kolabovali diváci a řada z nich se na své oblíbené interprety dostala se značným zpožděním.

Colours čekají i novinky s omezením hlučnosti, program se o něco dříve ztiší.

„Colours bude letos v režimu vyhlášky o nočním klidu. Jelikož se v zásadě jedná o centrum města mezi dvěma nemocnicemi, dotkne se programu zkrácení nočního klidu o hodinu. Ve dnech, kdy nenásleduje volný den, potrvá do půlnoci, pak do dvou do rána, ale to neznamená, že v tu chvíli festival skončí,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Letos bude mezi zahajovacími interprety hvězdná sestava, v úvodní středu 18. července se tak desítky tisíc lidí vydají například na hiphopovou formaci N. E. R. D s proslulým zpěvákem a producentem Pharrellem Williamsem, na George Ezru nebo Future Island.

Festival neustále oznamuje nová a nová jména, ve čtvrtek to byla například česká premiéra vystoupení formace Kafka Band s hudební adaptací Kafkovy Ameriky. Připojí se i zajímavé divadelní inscenace v čele s Jaroslavem Duškem nebo Bolkem Polívkou a jeho synem Vladimírem. Připravena je rovněž bohatá nabídka diskusí v rámci mezinárodní konference Meltingpot.

„Krátce před festivalem bude Ostrava také hostit světovou konferenci blogerů TBEX, je pro ně samozřejmostí, že tady zůstávají déle a přesouvají se na Colours,“ uvedl Macura.