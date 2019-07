Festival Colours of Ostrava dává práci tisícům lidí

Najít v krajském městě v době konání festivalu Colours of Ostrava ubytování není nijak snadné. A už vůbec ne levné. Mimořádný zájem mimoostravských návštěvníků festivalu o ubytování žene ceny hotelů a ubytoven do jindy nevídaných výšek.

Nejlevnější ubytování v Ostravě na tento víkend podle internetových vyhledávačů ubytování pod tisíc korun neseženete. A ceny zatím dostupných pokojů jsou mnohonásobně vyšší než v jiných týdnech roku.

Například „pokoje s manželskou postelí“, které jeden z ostravských hotelových domů nabízel (a vyprodal) v průběhu Colours za 3 190 korun za noc stojí (a jsou volné) hned o týden později za pouhých 743 korun za noc. Tedy čtyřikrát levněji.

A zájmu o ubytování cenově logicky využívá většina hotelů a penzionů ve městě i jeho blízkém okolí.

Další příležitost dává festival podnikatelům přímo na místě konání. „O technické zabezpečení provozu festivalu se stará více než 4,5 tisíce lidí, tolik bylo vydáno pásek pro tyto účely technické zabezpečení,“ řekl Daniel Krečmer z týmu pořadatelů festivalu. „Pořádek na festivalu, čistotu i další práce zajišťuje přibližně tisícovka brigádníků, ve stáncích pak pracuje zhruba 2,5 tisíce lidí.“

I na festivalu s věhlasem toho ostravského se ale projevují tlaky vnějšího světa a najít dostatečný počet brigádníků není právě jednoduché.

„Odměny brigádníků samozřejmě musí odpovídat tomu, co se platí jinde, jinak bychom tady dostatek lidí nenašli,“ poznamenal Krečmer.

Šance i pro brigádníky

Pro brigádníky navíc nemusí být ostravský festival záležitostí pouhých čtyř dnů, po které trvá. Celý areál je nutné nejprve na festival připravit, poté zase uklidit a uvést do původního stavu, takže může jít i o práci na dva týdny.

Podobně jako festival Beats for Love, který přilákal desetitisíce lidí do Dolní oblasti Vítkovic o dva týdny dříve.

„Jsem tady abych si přivydělala, chci v srpnu s kamarádkami cestovat po Evropě, tak na to chci mít nějaké peníze,“ popisuje důvody, proč na festivalu prodává párky v rohlíku, devatenáctiletá Klára z Ostravy-Poruby. „To, co si tady vydělám, by na cestu samozřejmě nestačilo, přispějou mi samozřejmě i rodiče, chtěli ale, abych si alespoň na část vydělala sama.“

Z trochu jiných důvodů přijel na Colours pracovat osmatřicetiletý Milan.„Máme s přítelkyní stánek, prodáváme bramborové placky a živíme se tím, že objíždíme festivaly, poutě a podobné akce. Takže to je pro nás normální zdroj obživy, vždy tady prodáme podstatně více než jinde, ale to je dáno tím, kolik je tady lidí.“

Podle agentury získá Ostrava festivalem sto milionů

Ne všude se ale kvůli festivalu posilovalo. „My jsme kvůli tomu žádné brigádníky nepřibírali, vystačíme si se stavem, jaký máme,“ řekla barmanka z klubu Bastila na Stodolní ulici.

Po Colours of Ostrava se ještě v Dolních Vítkovicích chystají dva letní festivaly: Ostrava v plamenech a Létofest.

Ty už ale v oblasti ekonomického přínosu pro město a okolí tak výrazné nebudou, účastní se jí řádově tisíce diváků.

Podle agentury CzechTourism, která si před několika roky nechala zpracovat studii přínosu „Barev“ městu, přináší Colours Ostravě zhruba 100 milionů korun.