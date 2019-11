Vykradli jim čokoládovnu a chtěli skončit, pomohli jim sami zákazníci

Když v pondělí přišli majitelé brněnské čokoládovny Chocolate Hill do práce, nestačili se divit. Vylomený zámek, počítač a pokladna pryč a také zhruba 500 až 600 kusů čokolády už připravených pro své zákazníky.

„Do samotné výroby a skladu pro e-shop se nedostali, takže máme naštěstí co prodávat. Kdyby byli více důslední, asi bychom to vzdali a rovnou ukončili činnost,“ uvedl v pondělí na Facebooku jeden z majitelů Petr Synek.

Od té doby jeho status získal přes pět tisíc sdílení a vyvolal mezi lidmi velkou vlnu solidarity, kterou vůbec nečekal. „Běžní zákazníci si přiobjednali čokolády, i když je ještě měli. Stejně tak nám pomohly velkoobchody. Jsme teď plně vytížení,“ přiblížil Synek.

Nechtěl by však, aby jim lidé vyjadřovali solidaritu jen tím, že si koupí čokoládu, aniž by ji potřebovali. Škoda je pro ně však o to horší, že firmu neměli pojištěnou proti krádeži. „Pojištěné máme kde co, ale krádež bohužel ne. Vyhodnotili jsme na začátku, že se nám to nevyplatí, protože po nás chtěli moc vysokou částku. Je to tak i naše blbost,“ sype si teď popel na hlavu.

Ránou pod pás je pro ně i načasování krádeže, které přišlo krátce před Vánoci, kdy jejich výroba jela na plné obrátky. Teď se pomalu rozjíždí, ale stále počítají veškerou škodu a provádí mimořádnou inventuru.

Předběžnou škodu policistům nahlásili v prvním okamžiku zhruba 42 tisíc, teď odhadují zhruba dvojnásobek. „Není to sice dramatická částka, ale my jsme malinkatí. Máme dva zaměstnance a letos čekáme obrat dva miliony korun,“ sdělil spolumajitel, pro něhož firma není hlavní zaměstnání, ale především koníček.

I když Synek naznačil, že policisté už operují s podezřelými, policisté tuto informaci nepotvrdili. „Pachatele zatím nemáme,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala.

Majitelé čokoládovny vyzývají všechny, že kdo jako první poskytne informace přímo vedoucí k odhalení pachatele, dostane čokoládu dle výběru v hodnotě pěti tisíc korun. „Lidé z našeho okolí včetně policie nám vysvětlili, že v těchto případech se jedná o velmi horké zboží, které za směšné částky putuje do večerek,“ doplnil Synek.

Dodal, že zloději ukradli zcela čerstvé čokolády, které ještě nebyly ani zabalené do menších krabic. Poznat je lze tedy i mimo jiné tak, že na jich ještě nebylo oražené ani datum minimální trvanlivosti.