Smírná rozvodová metoda funguje, přebírá ji čím dál víc soudů

Takzvanému cochemskému modelu proto fandí stále více autorit v taláru a rozšiřuje se do dalších jihomoravských měst. Od začátku října spustil novou praxi soud pro Brno-venkov, zaškolují se také v Břeclavi.

Tento model se již v západních zemích roky běžně praktikuje. Soudce si před zahájením samotného líčení, v němž má rozhodnout o péči o děti, pozve rodiče na schůzku a doporučí jim odbornou pomoc. K ruce jim je soudní tajemnice, která s nimi probere celou situaci a navrhne postup.

Pokud rodiče souhlasí, zajistí termín u psychologa nebo v poradenském centru, s kterým soud spolupracuje. Odborníci na ně apelují, že hádky mají negativní dopad na děti, a proto je v jejich zájmu, aby spory urovnali. Pokud se to podaří, soud již není třeba.

„V posledních letech dramaticky narůstá počet konfliktních rozchodů. Spíše se to týká velkých měst a jejich aglomerací. Součástí rodičovského sporu se stává nezletilé dítě. Proto jsme se rozhodli řešit svěření do péče pomocí cochemského modelu,“ vysvětlil soudce pro Brno-venkov Michal Hoskovec, proč zavádí novou praxi, na kterou se přes půl roku připravovali.

Inspirovali se u soudů, kde už praxe původem z Německa funguje. Mezi nimi je i Hodonín, kde jen za minulý rok řešili celkem zhruba 600 případů týkajících se svěření dítěte do péče.

„V cochemském modelu budeme i nadále pokračovat ve spolupráci s ostatními subjekty. Podle aktuální statistiky jsme v tomto režimu řešili celkem 135 případů. Neúspěšné činí 4,5 procenta,“ nastínil mluvčí hodonínského okresního soudu Petr Motyčka.

V Břeclavi chybí psychologové

Ve snaze zažehnat spory mezi bývalými partnery pomáhají soudcům v Hodoníně zkušení terapeuti. Zaměřují se i na děti, pro které je rozchod rodičů traumatizující.

Zdejší Centrum pro rodinu a sociální péči například organizuje Dětského průvodce rozvodem. Dva terapeuti rozebírají s dětmi, co je v souvislosti s rozchodem rodičů trápí.

A to je problém právě v Břeclavi, kde by rádi cochemskou praxi také plnohodnotně zavedli, ale nemají k ruce potřebné psychology.

„Jsme této metodě naklonění a v některých řízeních už ji používáme díky velmi dobré a intenzivní spolupráci s místním orgánem sociálně-právní ochrany dětí. V Břeclavi však zatím neexistuje žádná spolupracující organizace jako bezplatná psychologická poradna či manželská poradna, kam by mohli soudci rodiče odkázat, nemůžeme proto principy cochemské praxe v současné době u našeho soudu zcela aplikovat,“ vysvětlila mluvčí břeclavského soudu Lucie Labudová.

Konfliktních rozchodů bude zřejmě přibývat

Rodiče by to přitom uvítali. Mnozí si uvědomují, že děti nesmí zatahovat do hádek.

„Máme již starší děti, a přesto řízení o svěření do péče nesly těžce. S manželem jsme se hádali, mnohdy úplně kvůli hloupostem. Někdy je potřeba, aby vám otevřel oči někdo třetí nezávislý s odbornými zkušenostmi. Cochemskou praxi proto vnímám jako prospěšnou. Možná tak jde zachránit i vztah mezi partnery, když mezi sebou zažehnají spory,“ domnívá se žena z Břeclavska, která se nedávno rozvedla.

Podle odborníků bude konfliktních rozchodů pravděpodobně stále přibývat. „Problémy jsou skutečně ve velkých městech. Důvodů je několik. Na vesnici pořád lidé dodržují určité zvyky a jsou věřící, proto se tak často nerozcházejí. Roli ale hraje i ekonomické hledisko. Ženy ve velkých městech vydělávají více peněz, proto jsou soběstačnější a nebojí se rozchodu. Dokážou se postarat o sebe i děti,“ míní klinický psycholog Petr Válek působící v brněnské organizaci Spondea.

Pomoc soudům nabízí spolek Cochem. Jeho zakladatelka Markéta Nováková komunikuje se soudci a vysvětluje výhody nové metody. „Celorepublikově přibývá soudů, které chtějí cochemskou praxi zavést. Někdy je to spojeno s generační výměnou soudců,“ nastínila Nováková.

Cochemský model vznikl v roce 1992 v německém regionu Cochem-Zell v souvislosti s legislativní změnou v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Postupně se tato metoda rozšířila do dalších spolkových zemí i do zahraničí. Zejména ve skandinávských státech, ale také v Británii nebo Japonsku má úspěch.