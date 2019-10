Cizinecká policie kontrolovala na dálnici D8 nelegální tranzitní migraci

„Zadrženi byli v linkových autobusech, v osobních autech a v mezinárodních vlacích. Nejvíce cizinců bylo z Jemenu, kteří sem přijíždějí na falešné diplomatické pasy, následují lidé z Afghánistánu, Iráku, Íránu a Eritreje,“ přiblížil Milan Slepička, vedoucí dokladů a specializovaných činností cizinecké policie.

V rámci readmisních dohod se tito lidé nejčastěji převáží do zemí, odkud do Česka nelegálně přijeli, tedy hlavně na Slovensko a do Rakouska, kde mohou požádat o azyl.

„Naposledy byli zachyceni tři nelegální migranti z Eritreje v linkovém autobuse a neměli žádné doklady,“ sdělil Slepička.

Běženci sem nyní nejčastěji putují přes Balkán do Maďarska, kde nastoupí do mezinárodních autobusů. „U nás jsou tak nad ránem a často mají padělané doklady,“ popsal zkušenosti Slepička.



Další možností, jak se dostat do Německa a dál, jsou osobní auta a v poslední době i obytné přívěsy nebo kamiony.

Od ledna mají severočeští celníci speciální detektory, které zjistí tlukot srdce v nákladové části kamionu a určí i přesné místo převážených lidí.

Při kontrole musí řidič vypnout motor a případně i chlazení a vystoupit, aby přístroj mohl měřit.

Zatím však nebyl v celé republice novým přístrojem chycen ani jeden nelegální migrant. Hlídky celníku za den zkontrolují desítky kamionů, ale po dálnici jich projedou tisíce.

Roste počet nelegálně zaměstnaných cizinců

V Ústeckém kraji roste počet nelegálně zaměstnávaných cizinců. Zatímco loni jich severočeská cizinecká policie za rok odhalila 227, za letošních prvních osm měsíců to bylo již 300.

„Je to nárůst o 44 procent, což je hodně. Hlavně se to týká cizinců z Ukrajiny a Moldávie, kteří zde pobývají bez platného víza. Došlo ale k poklesu nelegálního pobytu u lázeňských hostů,“ přiblížil Slepička.