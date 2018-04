Cizinci zadržení za napadení číšníka v Praze mají nizozemské pasy

„Zadržení jsou ve věku od 24 do 32 let, noc strávili v policejní cele. Muži kriminalistům předložili nizozemské doklady a během dnešního dne budou probíhat jejich výslechy za přítomnosti překladatele do nizozemštiny a právních zástupců,“ informoval dnes policejní mluvčí Jan Daněk.

Podle výsledků výslechu vyšetřovatelé zvolí další postup. Cizince mohou policisté držet až osmačtyřicet hodin.

Podle dostupných informací umí cizinci bojové sporty, policie to však zatím odmítla potvrdit.

Skupinu sedmi cizinců zadrželi policisté v pondělí večer díky upozornění svědkyně, která je na letišti poznala. Práci policistů ocenil i ministr vnitra Lubomír Metnar.

Incident, kvůli kterému muže policie zatkla, se stal v sobotu před restaurací v pražské Vladislavově ulici. Tamní číšník cizince upozornil, že nemohou pít vlastní alkohol a ti ho zbili.



Napadený číšník skončil v nemocnici s vážným poraněním hlavy. Už v noci z pátku na sobotu však muži obtěžovali ženu u baru v Dlouhé ulici, načež jeden z nich napadl jejího známého.