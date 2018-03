Citibank prohrála další ústavní stížnost o hlasovací práva k OKD

„Dne 24. 8. 2017 se uskutečnila schůze věřitelů, jejímž předmětem bylo projednání reorganizačního plánu dlužníka a hlasování o jeho přijetí. Věřitel Citibank požádal s ohledem na popření svých přihlášených pohledávek o přiznání hlasovacího práva na uvedené schůzi věřitelů. Insolvenční soud však rozhodl o tom, že se právo hlasovat na schůzi věřitelů nepřiznává. Hlasování o reorganizačním plánu dlužníka tak proběhlo bez účasti věřitele, jehož pohledávky představují více než 50 procent všech přihlášených pohledávek,“ napsali právníci Citibank v oznámení o podání ústavní stížnosti.

Soud: Stížnost je neopodstatněná

Oproti první stížnosti nově žádají právníci Citibank zrušení rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, který zamítl žádost Citibank o vydání předběžného opatření – odložení účinnosti reorganizačního plánu OKD.

Ústavní soud i druhou stížnost Citibank zamítl. „Věc byla částečně odmítnuta jako neopodstatněná a částečně jako nepřípustná,“ řekla Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu.

„Ústavní soud opakuje, že je soudním orgánem ochrany ústavnosti, není tedy součástí soustavy obecných soudů a není ani povolán k instančnímu přezkumu jejich rozhodnutí,“ stojí v rozhodnutí Ústavního soudu.

„Směřuje-li ústavní stížnost proti rozhodnutí soudu vydanému v soudním řízení, není samo o sobě významné, je-li namítána jeho věcná nesprávnost. Pravomoc Ústavního soudu je založena výlučně k přezkumu rozhodnutí z hlediska dodržení ústavněprávních principů, tj. zda v řízení nebo v rozhodnutí jej završujícím nebyly porušeny ústavními předpisy chráněné práva a svobody účastníka řízení, zda řízení bylo vedeno v souladu s ústavními principy a zda je lze jako celek pokládat za spravedlivé.“

Citibank chce uznat své pohledávky vůči OKD

Stížnost k Ústavnímu soudu je vyústěním sporů společnosti Citibank s insolvenčním správcem a společností OKD.

Jak insolvenční správce, tak OKD odmítli přijmout pohledávku Citibank přesahující deset miliard korun do insolvenčního řízení.

Pokud by pohledávku přijali, byla by Citibank největším věřitelem těžební firmy a svými hlasy (každý věřitel má v insolvenčním řízení tolik hlasů, jak vysoká je jeho přijatá pohledávka) by londýnská banka mohla výrazně ovlivnit další směřování OKD.

Hlavně vzhledem k tomu, že firma dala najevo svůj nesouhlas se schváleným reorganizačním plánem. Kvůli nepřijetí pohledávky ze strany insolvenčního správce a OKD ale hlasovat nemohla.

A Krajský soud v Ostravě i Vrchní soud v Olomouci následně krok insolvenčního správce i OKD potvrdily.

Firma OKD ručila Citibank za dluhopisy vydané ve prospěch své mateřské společnosti NWR v hodnotě převyšující deset miliard korun. Tuto pohledávku Citibank přihlásila do insolvenčního řízení.

Insolvenční správce ji však nepřijal s odkazem na fakt, že v době, kdy se OKD za půjčku zaručila, byla již technicky v insolvenci a podobný krok firma provést neměla.

Krajský soud bude o sporu mezi insolvenčním správcem, OKD a Citibank rozhodovat letos v červnu. Dá se předpokládat, že se případný poražený odvolá.