Dvůr přemítá o své čističce, podal žádost o dotaci. Ve hře je i koupě

Přitom město už jednou získalo dotaci 140 milionů korun. Nové vedení radnice ale po volbách v roce 2014 rozeběhnutý projekt zastavilo. Radnice zároveň bude dál jednat s vlastníkem čistírny odpadních vod (ČOV) o jejím případném odkoupení.

Nová ČOV má vyrůst nedaleko stávající, projektanti vypočítali náklady na 151 milionů korun. Dotace může stačit až na dvě třetiny nákladů.

„Finanční prostředky získané z dotace je možné doplnit ještě o provozní úvěr, který můžeme v souladu s podmínkami také čerpat průběžně. To může výrazně snížit finanční zatížení města,“ uvedl místostarosta Jan Helbich (ANO).

Čistírna je dimenzovaná na 17 tisíc ekvivalentních obyvatel a podle místostarosty umožňuje další rozvoj města včetně připojení průmyslové zóny.

Když se nedohodneme s majitelem, vlastní stavba je řešení

Starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím (ANO) upozorňuje, že stavba vlastní čističky je pouze jednou z variant, jak největší problém šestnáctitisícového města posledních let vyřešit.

„Je to krytí zad pro případ, že bychom se s majitelem čističky nedohodli. Zároveň je to pro nás poslední možnost, jak na tento projekt získat dotaci,“ řekl starosta.

V roce 2015 zastupitelé projekt, který připravilo předchozí vedení radnice, kvůli průtahům ve výběrovém řízení a šibeničnímu termínu zastavili. Pro město by bylo logičtější odkoupit původní čističku, avšak nalézt shodu s vlastníkem provozovny se zatím nepodařilo.

V roce 2015 radnice odmítla nabídku koupit ČOV, vlastník si nárokoval 300 milionů korun včetně údajného nedoplatku za čištění splašků.

Podle Jarolíma se situace oproti minulým letům poněkud změnila. „Čistička je v horším technickém stavu, majitel do ní neinvestuje tak, jak by měl. Je otázkou, nakolik by pro nás dnes bylo výhodné ji koupit a kolik by stála modernizace zařízení,“ sdělil starosta.

Zda město dotaci získá, bude známo v polovině letošního roku. Pak bude moci vypsat tendr na dodavatele. „Celý projekt by měl být dokončen nejdéle do konce roku 2023, a to včetně ročního zkušebního provozu,“ připomněla mluvčí městského úřadu Miroslava Kameníková.

Město podle posudku dluží 80 milionů

Pro Dvůr Králové je klíčové vyřešení sporu ohledně výše záloh za čištění odpadních vod, ve kterém soud ještě definitivně nerozhodl. V únoru 2012 pře eskalovala, provozovatel ČOV tehdy přerušil čištění a splašky tekly 56 hodin do Labe.

Evorado Import požaduje víc než 1,25 milionu korun, které od města každý měsíc dostává na účet. Okresní soud v Trutnově v roce 2013 nepravomocně rozhodl, že město má za čištění ročně platit 15,2 milionu korun.

Krajský soud v Hradci Králové má nyní na stole revizní znalecký posudek. Podle dokumentu by Dvůr Králové měl zpětně od roku 2005 doplatit zhruba 80 milionů korun.

„Soud může rozhodnout jakkoliv. Už to, že jsme se s majitelem čističky dohodli na ústavu, který revizní posudek zpracuje, považuji za velký posun po mnoha letech. Posudek vychází z hodnoty čističky, kterou my rozporujeme,“ upozornil Jan Jarolím.

Město si dává stranou peníze, má už přes 40 milionů

Radnice před časem začala kvůli tomu odkládat část peněz z rozpočtu stranou, v rezervním fondu má nyní přes 40 milionů korun.

Mluvčí hradeckého krajského soudu Jan Kulhánek potvrdil, že soud nedávno revizní znalecký posudek obdržel. „V současnosti se k němu vyjadřují účastníci řízení. Čekáme, že do konce ledna by nám měli zaslat vyjádření. Soudce pak bude moci nařídit jednání,“ uvedl.

Během měsíce až dvou by tak krajský soud mohl věc projednat. „Znalecký posudek bude hrát v rozhodování soudu důležitou roli,“ naznačil mluvčí soudu.

Vedení Dvora Králové a firmy Evorado Import se zároveň pokusí celou věc vyřešit mimosoudně, k jednacímu stolu se vrátí na přelomu ledna a února. Rokovat budou jak o možném odkoupení čistírny, tak o výši záloh.

„Slíbili jsme si, že jakmile bude znám revizní posudek, pokusíme se to mimosoudně vyřešit. Zatím se seznamujeme s posudkem, je to poměrně rozsáhlý materiál. Za určitých okolností se nebráníme čističku ve Dvoře Králové prodat. Je ale otázkou, nakolik se střetnou naše vzájemné představy,“ řekl MF DNES šéf firmy Evorado Import Ivo Konejl.