Čistič graffiti z Karlova mostu nezpůsobil škodu, policie věc odložila

„Jelikož na Karlově mostě při čištění graffiti nevznikla žádná škoda, dospěli policisté k závěru, že se nejedná o přestupek ani trestný čin a věc odložili,“ řekla iDNES.cz mluvčí policie Violeta Siřišťová.



Asi pět metrů dlouhý nápis se na pilíři Karlova mostu objevil v polovině července.

Policie na místě zadržela dva Němce, kteří byli za posprejování historické památky v centru Prahy i odsouzeni. Později se ale proti verdiktu odvolali.

Nápis měli původně odstranit najatí restaurátoři za 40 tisíc korun, ale den poté, co začali pilíř čistit, graffiti přes noc zmizelo.

K jeho odstranění se přihlásil Miloslav Černý, který se odstraňováním podobných kreseb živí.

Argumentoval tím, že rozhodování o způsobu čištění a práce samotná měla odborníkům trvat několik dní, ale graffiti je lepší čistit co nejdříve, aby nezaschlo.

„Samozřejmě že mi spadl kámen ze srdce, to je pochopitelné. I s ohledem na to, že přibylo několik trestních oznámení, která mě mohla poškodit. Vážím si objektivního přístupu. Byl jsem si jistý, že jsme Karlův most nepoškodili,“ řekl televizi Prima Miloslav Černý.



Technická správa komunikací však označila odstranění za neodborné. Pilíř nechala dočistit původně nasmlouvanými odborníky za 25 tisíc korun, přestože Černý nabízel dočištění zdarma.