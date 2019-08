Sál v Císařských lázních vyřeší na pár let chybějící zázemí pro symfoniky

Kraj, který je majitelem budovy, chce s dlouho připravovanou opravou lázní začít na podzim. Ve stejnou dobou zřejmě radnice rozhodne, zda se do vestavby navržené profesorem Petrem Hájkem pustí.

„Studie je hotová, úplně celou jsme ji neviděli, pouze její fragmenty, a to po zasedání rady města. Je to čerstvá záležitost,“ komentoval primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík (ODS).

Podle jeho kolegy, náměstka pro dotace a strategie Tomáše Trtka (ANO), bude vestavba ještě na delší debatu. O návrhu nicméně prohlásil, že se mu s kolegy primárně líbí. „Kapacita sálu by měla být 300 až 330 míst a měl by být variabilní. To všechno se ale ještě musí dořešit a technicky ověřit,“ uvedl.

Zároveň prozradil, že náklady na vestavbu budou o desítky milionů nižší, než byly původní předpoklady. Ty mluvily o zhruba 150 milionech korun.

O stavbě bude jednat město i kraj

Se studií chce vedení města nejprve seznámit kraj, poté ji představí karlovarským zastupitelům. Až poté bude jasné, zda na vestavbu město kývne.

„V současné době na tuto akci vyhrazené prostředky nemáme. Předpokládám, že vzhledem k objemu bude záležitost projednávat městské zastupitelstvo,“ informoval mluvčí magistrátu Jan Kopál. Nejbližší zasedání se uskuteční 3. září, kde podle jeho odhadu na vestavbu zřejmě ještě nedojde. V úvahu to zřejmě přichází až na říjnovém či prosincovém jednání.

Jan Kopál také upozornil, že je kapacita navrženého sálu nižší, než byly původní plány. Podle nich měla vestavba zasáhnout do stavebních konstrukcí, čímž by se atrium rozšířilo. S tím ale zásadně nesouhlasili památkáři (podrobněji v článku O vybudování sálu v Císařských lázních víme jen málo, vadí památkářům).

„Zadání nové studie bylo takové, že vestavba do stavebních konstrukcí nepůjde. Nejsme tedy úplně závislí na tom, že bychom v určité fázi rekonstrukce budovy museli spolupracovat s krajem, protože sál můžeme vestavět kdykoli,“ vysvětlil mluvčí.

O vybudování vyhovujícího sálu pro Karlovarský symfonický orchestr (KSO), kterému chybí vhodné zázemí a jeho koncerty jsou přitom vyprodané, se už dva a půl roku snaží členové spolku Koncertní sál pro Vary. Základní návrh, s nímž přišli, byla výstavba, případně rekonstrukce vhodné stávající budovy pro vybudovaní koncertního sálu určeného symfonické hudbě. Jeho vznik v Císařských lázních byl jednou z možností.

„V současné chvíli je tato varianta únosná. Pan architekt Hájek nám slíbil, že akustika bude naprosto skvělá a bude to pro nás naprosto jedinečný a výjimečný sál, byť ano, s malou kapacitou,“ uvedl koncertní mistr a člen spolku Martin Ondráček.

Zároveň dodal, že se spolek se studií oficiálně také ještě neseznámil. Kvalitní provizorium v Císařských lázních by mělo podle něj fungovat zhruba deset až patnáct let. Tedy do doby, než v Karlových Varech vznikne opravdu plnohodnotný sál.

Symfonikům chybí zázemí

Martin Ondráček i ředitel KSO Petr Polívka shodně připomněli, že symfonici mají zatím své sídlo v Lázních III. Ty jsou však soukromé a orchestr je v nich věcným břemenem.

„Zcela nepochybně chápu majitele, že koncem roku 2022 bude chtít, abychom odešli. V tom okamžiku jsme na ulici. Karlovy Vary i orchestr sál potřebují. Zatím ale dokážeme existovat, protože máme bázi, kde zkoušíme, a na koncerty vyjíždíme do všech krásných sálů, byť jsou všechny nedokonalé. Zázemí je většinou téměř vždy pekelné, ale bez báze, kterou jsou dnes Lázně III, nedokážeme fungovat. Sice to řešíme, ale trochu pomalu,“ upozornil Petr Polívka.

Zástupci spolku s autorem studie jednali tom, že by bylo možné konstrukci z Císařských lázní po vzniku plnohodnotného sálu s dostatečnou kapacitou jednoduše vyjmout. Atrium by zůstalo ničím nenarušené a mohlo by v něm vzniknout cokoli dalšího.

Rekonstrukce národní kulturní památky bude stát přibližně půl miliardy korun. Stát na ni uvolní 250 milionů, kraj 200 milionů a Karlovy Vary 100 milionů korun. Oprava se uskuteční na etapy, poté by měly Císařské lázně sloužit zejména ke kulturním účelům.