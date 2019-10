Oprava Císařských lázní se prodraží, řešením je další dotace nebo úvěr

O rekonstrukci národní kulturní památky, která patří Karlovarskému kraji, se ucházejí čtyři společnosti. Už nyní je ale jisté, že se kraj pod cenu 550 milionů nedostane.

„V tuto chvíli stále probíhá kontrola nabídek,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Za měsíc se mají sejít krajští zastupitelé na mimořádném zasedání, během kterého se budou zabývat sociálními službami a volbou hejtmančina nástupce. Zároveň by se mohli seznámit s výsledkem zadávacího řízení v souvislosti s nabídkovou cenou.

„Pokud bude cena vyšší, musí nejprve zastupitelstvo rozhodnout, z jakých finančních zdrojů bude doplacena,“ vysvětlila hejtmanka. Zároveň naznačila, že o věci jedná s premiérem a ministryní financí.

Na rekonstrukci Císařských lázní, která potrvá 42 měsíců, už poslalo ministerstvo kultury 250 milionů korun, kraj chce dát 200 milionů a Karlovy Vary 100 milionů korun. Podle hejtmanky je druhou možností v případě vyšší ceny také úvěr.

„Pokud zastupitelstvo schválí finanční krytí akce, můžeme druhý den rozhodnout o vítězi,“ řekla. Kraj pak musí dodržet všechny nutné lhůty a k samotnému zahájení rekonstrukce by mohlo dojít v ideálním případě začátkem prosince.

Symfonici najdou v Císařských lázních zázemí

Obnova národní kulturní památky je důležitá i pro Karlovy Vary, které již řadu měsíců hledají sídlo pro symfonický orchestr. Nyní mají připravenou studii od architekta Petra Hájka, který navrhl vestavbu koncertního sálu pro symfonickou hudbu do dvorany Císařských lázní. Konzultoval ji s expertem na akustiku, zástupci kraje, Národního památkového ústavu, Karlovarského symfonického orchestru (KSO) a Kanceláří architektury města Karlovy Vary.

„Nejlepší ochranou historických budov je smysluplné soudobé využití, které s pokorou doplňuje jejich památkovou podstatu. Navrhovaný sál se zázemím pro orchestr oživí ducha této mimořádné budovy a umožní řešit otázku budoucího dlouhodobého sídla, které bude splňovat profesionální provozní podmínky pro práci KSO, který je neoddělitelnou součástí kulturního života města,“ zhodnotil ředitel kanceláře Petr Kropp.

Se studií chtějí zástupci radnice seznámit ještě kraj. Podle hejtmanky to bude poté, až se podaří zahájit dlouho připravovanou rekonstrukci.

„Jsme šťastní za to, že se Císařské lázně opraví, a chápu paní hejtmanku, že nejprve potřebuje dotáhnout jednu věc a pak se bude zabývat sálem,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Ověřovací studie přišla s tím, že je možné umístit do prostoru zhruba 300 až 380 lidí a zástupci radnice říkají, že do budovy nikterak nezasáhne. Má se jednat o sál víceúčelový, nesloužil by tedy jen karlovarským symfonikům, ale také jiným koncertům, divadlu, kinu či konferencím. Náklady na vestavbu by neměly překročit 100 milionů korun.

Pro kraj jsou z hlediska studie sálu důležité tři věci, a to zpracování projektové dokumentace, peníze a hlavně kladné stanovisko památkářů. Připomínky ke studii od nich podle primátorky nezazněly.

Částku na samotnou rekonstrukci budovy bude město uvolňovat postupně po zhruba dvaceti až pětadvaceti milionech ročně. Další investice chystá až v závěru rekonstrukce.

„Týká se nás to, že v souvislosti s projektem budeme opravovat bezprostřední okolí budovy plus Goethovu lávku,“ uvedl primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík.