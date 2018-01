Plánované opravy Císařských lázní provázejí další námitky z kraje

Ze zmíněných peněz už poslaly 22 milionů korun na projekty opravy národní kulturní památky. Kraj chce ale celých 100 milionů nikoli na dokumentaci, nýbrž na rekonstrukci jako takovou.

Císařské lázně Národní kulturní památku postavenou v letech 1893 až 1895 podle projektu vídeňských architektů Fellnera a Helmera kraji bezplatně převedly Karlovy Vary v roce 2008. Po letech jednání se má na opravu složit 200 miliony kraj, 100 miliony město a 250 miliony stát. Císařské lázně jsou nejnavštěvovanější památkou, která patří Karlovarskému kraji. Během sezony ji navštíví více než dva a půl tisíce turistů za měsíc. Ačkoli celková rekonstrukce památky ještě nezačala, kraj Císařským lázním od roku 2011 opravuje díky dotaci alespoň střechu. Na rekonstrukci budovy lze přispět prostřednictvím veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem.

„Obdrželi jsme dopis, že si Karlovy Vary z potvrzených 100 milionů korun odečítají finanční prostředky za projektovou dokumentaci a další věci pocházející z doby, kdy ještě existoval spolek Císařské lázně. To je pro nás ale nepřípustné,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Primátor Karlových Varů Petr Kulhánek řekl, že stále pracuje s tím, že rekonstrukce památky obsahuje jak projektovou dokumentaci, tak rekonstrukci.

„Město hradilo část upravené projektové dokumentace, na které je vydané stavební povolení. Informaci od kraje jsme dostali zatím neoficiálně. Až ji dostaneme oficiálně, bude ji řešit zastupitelstvo města,“ řekl. To se podle něj buďto postaví k situaci tak, že bude trvat na celkových sto milionech, anebo udělá tlustou čáru a celá částka půjde jen do opravy.

Město a kraj, kterému památka patří, už projektová dokumentace stála zhruba 65 milionů korun. Vedení kraje se teď snaží, aby se do ní promítlo více než 30 podmínek památkářů. Ti trvají například na tom, aby zůstaly zachovány všechny konstrukce s původními obklady a dlažbami, konkrétní příčky či historické větrací šachty a komíny.

„Budeme se nyní obracet na společnost, s níž máme uzavřenou smlouvu o dílo, aby projektovou dokumentaci dopracovala. Pokud by podmínky památkářů nesplňovala, mohou okamžitě zastavit všechny práce,“ upozornila hejtmanka.

Pozastavuje se nad tím, že úřad vydal pravomocné stavební povolení, aniž by počkal na vyjádření Národního památkového ústavu. Podle primátora je ale platnost povolení podmíněná právě splněním podmínek památkářů.

Karlovarský kraj by chtěl s rekonstrukcí začít v létě a zbývá mu ještě dořešit výběrové řízení na firmu, která se do opravy pustí. Už se konalo první kolo, ve kterém uspělo sedm společností. To se ale uskutečnilo ještě v době, kdy fungoval spolek Císařské lázně.

„V současné době máme právní posouzení, že kdybychom ve výběrovém řízení pokračovali, tak by nebylo vyhlášeno v souladu ze zákonem o veřejných zakázkách,“ řekla Jana Vildumetzová. Rozhodnutí krajského vedení ale ještě nepadlo, s posudky se radní ještě neseznámili.