Oprava Císařských lázní se výrazně prodraží, kraj do ní přesto půjde

O opravu národní kulturní památky Císařské lázně, o jejíž cenu se měl podělit stát, kraj a Karlovy Vary se ucházejí čtyři společnosti. Původní předpoklady počítaly s částkou 483,9 milionu korun bez DPH. Stát měl poslat 250 milionů korun, kraj 200 milionů a Karlovy Vary 100 milionů korun. Peníze ale stačit nebudou (podrobněji v článku Oprava Císařských lázní se prodraží, řešením je další dotace nebo úvěr).

„Určitě nemáme radost z toho, že jsou odevzdané nabídky vyšší. Na druhou stranu se to dnes děje skoro u každé stavební zakázky,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.



To potvrdila i vedoucí krajského odboru řízení projektů Květa Hryszová. „V řadě zakázek se potýkáme s nárůstem nabídkových cen oproti té předpokládané. V případě Císařských lázní je to způsobené nárůstem cen na stavebním trhu, roli však hrají také vedlejší a restaurátorské práce,“ vysvětlila.

Hejtmanka se kvůli vyšší ceně rekonstrukce obrátila na ministryni financí. Ta přislíbila dalších 150 milionů korun. Celkem by stát mohl přispět 400 miliony. „Velmi by nám to pomohlo a myslím, že si to tato národní kulturní památky zaslouží,“ uvedla hejtmanka.

Zbývající potřebnou částku by mohl pokrýt například krajský fond budoucnosti, na kterém je zhruba 500 milionů korun. Zástupci kraje se ale po konzultaci s vedoucí finančního odboru přiklánějí spíše k úvěru. Buďto by v úvahu připadal ten, který má kraj již uzavřený na jednu miliardu a slouží k takzvanému předfinancování projektů, anebo úvěr jiný. Zájem zatím projevily čtyři banky.

„Nyní zpracovávají nabídky, a pokud některá z nich bude ještě výhodnější, než je úvěr současný, můžeme se o něm bavit,“ naznačila Jana Mračková Vildumetzová. Jakou možnost nakonec kraj zvolí, zastupitelé teprve rozhodnou.

Zakázka na rekonstrukci Císařských lázní obsahuje velkou část restaurátorských prací, a to přes 70 procent. Potrvá 42 měsíců a stavební firma musí cenu garantovat, nemůže tak během zakázky dojít k jejímu zvýšení.

Zadávací řízení na obnovu Císařských lázní už se jednou částečně uskutečnilo. Stálo za ním zájmové sdružení právnických osob Císařské lázně, jehož členy byl kraj a Karlovy Vary. Kraj, do jehož čela usedlo nynější vedení, z něj ale vystoupil. Radním se nelíbilo, že o sdružení neměli informace a už koncem roku 2016 vyjadřovali pochyby o prvním kole tendru.

Nakonec jej kraj zrušil, neboť podle jeho právních analýz nebylo zadávací řízení nebylo vyhlášené v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Na začátku letních prázdnin jej vyhlásil znovu. „Nikdo už mi nevezme přesvědčení, že jsme zrušením předchozího tendru, který byl podle našeho názoru v pořádku, přišli zhruba o 200 milionů korun tím, jak se posunula situace na stavebním trhu, ale zaplaťpánbůh, že se našla vůle a Císařské lázně se budou opravovat,“ komentoval krajský opoziční zastupitel Petr Kulhánek, který je bývalým primátorem Karlových Varů.

Obnova národní kulturní památky je důležitá i pro Karlovy Vary, které již řadu měsíců hledají sídlo pro symfonický orchestr. Nyní mají připravenou studii od architekta Petra Hájka, který navrhl vestavbu koncertního sálu pro symfonickou hudbu do její dvorany. Náklady na vestavbu by neměly podle primátorka Andrey Pfeffer Ferklové překročit 100 milionů korun. Se studií chtějí zástupci radnice seznámit ještě kraj. Podle hejtmanky to bude poté, až se podaří zahájit dlouho připravovanou rekonstrukci.