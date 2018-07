Císařské lázně se chystají na opravu, začít by mohla příští rok

Nejnavštěvovanější krajskou památku, která je ve špatném stavu, nyní čeká stavebně technický průzkum. Následovat mají přípravné práce týkající se především odstranění omítek v suterénu, kvůli odvlhčení stavebních konstrukcí a dále zajištění kanalizací. Kraj zároveň nechává za dva miliony korun přepracovat projektovou dokumentaci.

„Lze předpokládat, že až bude hotová, památková péče vydá kladné stanovisko,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Z dokumentace po úpravě zmizí například bourání příček kvůli vzniku původně zvažovaných apartmánů či třeba navržený multifunkční sál. Ten chtějí Karlovy Vary na své náklady nahradit sálem koncertním pro svůj symfonický orchestr.

Díky úpravám dokumentace kraj dokonce ušetří peníze, které může investovat do restaurování.

„Stávající projekt počítal zhruba se třetinovými náklady z toho celého balíku na restaurátorské práce. Rozpočet nezamýšlel restaurovat úplně všechno a teď zbude víc peněz,“ přiblížil krajský zastupitel pro oblast UNESCO Vojtěch Franta.

Vedení kraje začne připravovat také nové výběrové řízení na firmu, která se do obnovy národní kulturní památky pustí. To předešlé má za sebou sice už první kolo, ale vyhlásil jej ještě spolek Císařské lázně, který už neexistuje.

„Máme jasné posouzení, že nebylo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a tato zakázka bude pod velkým drobnohledem a kontrolou ministerstva kultury, od kterého dostaneme dotaci,“ uvedla hejtmanka.

V prvním kole uspělo sedm společností. Jana Vildumetzová by se s jejich zástupci ráda sešla. „Chci, aby tyto firmy věděly a měly jistotu, že se mohou do nového výběrového řízení znovu přihlásit. Myslím, že všem nám jde o to, aby se konečně Císařské lázně opravily, protože jsou v havarijním stavu,“ uvedla.

Zástupci Karlových Varů v současné době čekají kvůli přípravám nového sálu na podpis memoranda o společném postupu. Jeho návrh poslalo město kraji přibližně před šesti týdny.

„V memorandu je zakotvené zmocnění města k projednání studie a projektové dokumentace s památkovou péčí. Dokud nedojde k jeho podpisu, bohužel nemůžeme dělat žádné další kroky,“ informoval primátor Petr Kulhánek.

Jde podle něj o výběr projektanta, zpracování studie a projednání s památkáři.

„Poslední informaci od paní hejtmanky mám z mezinárodního filmového festivalu. Ubezpečila mě, že kraj memorandum projednává a dostaneme zpětnou vazbu. Takže čekáme a jsme připraveni,“ uvedl Petr Kulhánek.

Rekonstrukce Císařských lázní bude stát více než půl miliardy korun. Slíbená státní dotace činí 250 milionů, stejnou částku pošle i kraj.

Karlovy Vary přispějí sto miliony, od kterých si nebudou odečítat peníze vynaložené na projekt opravy. Stavba koncertního sálu by měla krajské město vyjít na dalších zhruba 150 milionů korun.

Tuto investici vítá spolek nazvaný Koncertní sál pro Vary. Již řadu měsíců usiluje o to, aby Karlovarský symfonický orchestr konečně získal odpovídající koncertní prostor.