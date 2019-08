Soumrak cirkusů? Tábor pro ně nemá pozemky a plánuje i vyhlášku

V Prachaticích na začátku srpna vystupoval jeden z nejznámějších českých cirkusů Humberto. Šapitó se objevilo nad městem na velké ploše v Husinecké ulici a v programu nechyběla kromě představení akrobatů či klaunů ani drezura lvů.

A zatímco většina největších jihočeských měst nemá problém s tím, aby se podobné akce pořádaly na městských či soukromých pozemcích, v Táboře to může být brzy jinak. Důvodem je právě drezura zvířat.

Zatím zástupci radnice oznámili, že v současnosti neexistuje žádný městský pozemek v Táboře, který by byl vhodný pro hostování cirkusů. „A proto rada uložila pověřenému pracovníkovi úřadu žádné povolení k hostování cirkusů na městských pozemcích nevydávat, a to až do odvolání,“ doplnil mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Vedení Tábora se věcí zabývalo mimo jiné i proto, že v poslední době v ulicích kolovaly petiční archy s výzvou, ať radnice na svých pozemcích neumožňuje pořádat tyto akce, kde vystupují živá zvířata. To tak situaci vyřešilo poměrně kulantně.

„Dříve to bylo možné na hranicích Tábora a Sezimova Ústí v oblasti obchodní zóny. Výstavba tam ale postoupila tolik, že už tam není dostatečný prostor, a proto také radní přijali takové opatření,“ uvedl Dvořák.

I v Táboře ale právě v těchto dnech cirkus hostoval, ovšem na soukromém pozemku. Když politici o problematice debatovali, zaznělo mimo jiné, že kontakt se zvířaty mohou mít děti i dospělí v zoologických zahradách, kterých je v okolí hned několik. V této citlivé a v poslední době hodně diskutované věci však mají přijít ještě další kroky.

Místostarostka Tábora Michaela Petrová nevylučuje, že do zastupitelstva předloží návrh vyhlášky, která by cirkusy se zvířaty omezovala.

„Drezura v cirkusech pro mě není přijatelná, takový názor zastávám. Je možné, že ještě přijde na stůl nějaké další opatření formou vyhlášky. To zatím nechci předjímat, ale předpokládám to. Bude to na zvážení, ale mám v plánu nějaký materiál předložit,“ sdělila Petrová.

Tábor by v tomto ohledu nebyl úplně první. K podobnému omezení před nedávnem přistoupili v jihomoravském Znojmě, kde vyhlášku schválili.

A problematikou se velmi vážně zabývali také v Brně, tam se konala anketa mezi obyvateli a politici pak oznámili, že o cirkusech mají rozhodovat jednotlivé městské části, ale pořádání cirkusů s drezurou zvířat nedoporučují.

Vyhláška je diskriminační, říká zástupce cirkusů

Pořadatelům a majitelům cirkusů se podobná opatření nelíbí. „Budeme se dožadovat zrušení této vyhlášky. Považujeme ji za diskriminační a protizákonnou. Naše podnikání je legální a nikomu nic netajíme. Dokonce jsme pozvali do zákulisí i brněnské zastupitele. Využil toho jen jediný,“ upozornil zástupce iniciativy Cirkusy společně Jaromír Pavlík.

MF DNES v této věci oslovila i radnice všech dalších okresních měst v Jihočeském kraji. Problematikou cirkusů se ale Tam to pro ně většinou není aktuální problematika, kterou by se teď zabývali.

„U nás zrovna teď cirkus je. Nikdy jsme s nimi neměli žádné potíže,“ reagoval vedoucí prachatického odboru vnitřních věcí Zdeněk Filip.

A starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka sdělil, že počet těchto vystoupení je ve městě zanedbatelný. „Tuto problematiku jsme neřešili a nepředpokládám, že do doby zákonné úpravy budeme,“ doplnil.

Ani ve Strakonicích otázku zákazu těchto představení neřeší a neplánují omezení. „Pokud tato atrakce do města zavítá, pak je kontrolován její provoz jak veterinární správou, tak hygienickou stanicí. Pokud by došlo ze strany provozovatele k pochybení, pak by tyto orgány okamžitě zasáhly. Ve městě máme vyhrazenou plochu, kde je možné pořádání atrakcí typu poutí, venkovních výstav, ale i cirkusů,“ upřesnila mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Ještě zmínila, že v minulosti ve městě bylo shromáždění proti pořádání cirkusů, ale účast byla malá.

Také v Českých Budějovicích nemají ve vyhlášce žádnou regulaci, která by pořádání takových akcí omezovala. Z Českého Krumlova a Písku žádná reakce nedorazila.