Hvězdou Cirk-UFFu jsou Australané, akrobaté šponují limity až na hranu

Festival se bude odehrávat v Uffu, přilehlém šapitó a jako každý rok i v trutnovských ulicích.

Pro jeden z nejlepších australských souborů Gravity & Other Myths není Trutnov zdaleka neznámým prostředím. V roce 2016 zde nacvičoval představení Backbone a o rok později ho v Uffu s mimořádným úspěchem uvedl.

„Australské scéně se věnujeme třetím rokem a letos to bude svým způsobem vyvrcholení. Jejich nový cirkus se vyznačuje naprosto špičkovou akrobacií a čitelným rukopisem. Dříve byla jejich představení postavená hlavně na dokonalé akrobacii, ale trochu pokulhávala umělecká stránka. V posledních letech i v tomto udělali velký pokrok a představení mají čím dál větší hloubku a působivější atmosféru,“ vysvětluje ředitel festivalu Libor Kasík.

Tentokrát Australané přivezou kus A Simple Space z roku 2013, se kterým posbírali řadu ocenění a objeli polovinu zeměkoule.

„Na festivalu v australském Adelaide to bylo opakovaně nejprodávanější představení, obrovské úspěchy mělo i na jiných světových festivalech,“ poznamenává Kasík. Sedm akrobatů na scéně jde za doprovodu živých perkusí na hranu vlastních fyzických limitů.

„V divákovi to zanechá otázku, co všechno je lidské tělo schopné zvládnout. Představení je založené na perfektní spolupráci akrobatů, je z toho cítit, že tvoří skvělou partu a patří k sobě,“ tvrdí ředitel.

Gravity & Other Myths v šapitó u Uffa odehrají dvě představení, v pátek a v sobotu.

Australský pas mají také členové souboru Ampersand, kteří v show Jally or Jam ukážou, jaké to je balancovat na obří roztřesené kostce želé. Organizátoři festivalu navíc uspořádají konferenci s australskými akrobaty, zájemci se na ní dozvědí, jak v oblasti nového cirkusu pracovat s mládeží. Právě v tom jsou absolutní světovou špičkou.

„S Australany máme v plánu do budoucna zřídit školičky, kde budou učit, a také chceme letos rozeběhnout australskočeský projekt, jehož výsledek – špičkovou show – bychom měli premiérovat na příštím ročníku Cirk-UFFu,“ prozrazuje Libor Kasík.

Na letošní festival bohužel dorazí původně ohlášený italský performer Giorgio Bertolotti s mezigalaktickým představením Juri kosmonaut. Švýcarská sestava Cie Pieds Perchés do Trutnova přiveze akrobatickou komedii Mezi řečí o sociálních sítích.

Principál La Putyky se inspiroval hyperaktivitou nejen vlastní

České části festivalu vévodí novocirkusová groteska ADHD v podání Cirku La Putyka, která podle mnohých patří k tomu nejlepšímu, co nejznámější tuzemský soubor vytvořil.

Principál La Putyky Rostislav Novák se nechal inspirovat příběhy lidí s poruchou pozornosti s hyperaktivitou. Při přípravě projektu spolupracoval s psychology, neurology i dětmi ze speciálních škol.

V dětství lékaři Novákovi hyperaktivitu diagnostikovali stejně jako jednomu z jeho synů.

„Když ho vidím, jak dospívá, jak bojuje sám se sebou, se svým okolím, jak hledá své sny. Jak jeho tělo a hlava někdy reagují samy od sebe a on to nedokáže ovládat nebo pochopit. Řekl jsem si, že pro něj udělám projekt. Chci, aby pochopil, že ADHD není onemocnění, jak mnozí tvrdí, ale přednost. Nová kvalita života,“ vysvětluje Rostislav Novák.

Na jednom jevišti se v představení sejde osm artistů z Finska, Venezuely, Kanady, Španělska, Belgie, Nizozemska a Francie. Diváci uvidí jednoho z nejlepších světových žonglérů, akrobaty na tyči, kolečkových bruslích i akrobata visícího za vlasy. ADHD mělo na pražských Jatkách 78 premiéru vloni na podzim, trutnovský festival ve středu večer zahájí.

La Putyce bude na Cirk-UFFu zdatně konkurovat Losers Cirque Company s nejnovějším kusem Ego. Je příběhem muže, jenž si musí projít vnitřním peklem, aby pokořil své vlastní ego a došel k poznání, že fyzická síla se zdaleka nevyrovná té duševní.

„Byl jsem na premiéře a okamžitě jsem věděl, že to vezmeme. Je to fyzicky obrovsky náročné, ale i velmi vtipné a je v tom hodně divadelního umu, zkrátka se to klukům opravdu povedlo,“ říká Libor Kasík.

Inscenaci inspirovanou tématem přeživších atomový výbuch v Hirošimě, legendou o tisíci jeřábech a japonskými estetickými koncepty předvede performerka Eliška Brtnická. S klaunskou pohybovou komedií do Trutnova přijede Squadra Sua.

Bratři v tricku u příležitosti desetiletého výročí od založení souboru pro festival připravili představení Sezóna X, které v tomto provedení už nikde jinde nebude k vidění. Specialitou 9. ročníku bude představení Pure, které tvoří trutnovští performeři v čele s Kateřinou Talavaškovou.

„Naším cílem obecně je podporovat vznik a růst místních uměleckých komunit, a to například tím, že jim dáme možnost pracovat s umělci světové úrovně. Základem této party jsou tanečnice z místní základní umělecké školy. Delší dobu sleduji jejich zápal pro cirkus a vnímám jejich neobyčejnou šikovnost jak řemeslnou, tak uměleckou,“ uzavírá ředitel festivalu.

Podrobný program je na webu festivalu Cirk-UFF, vstupenky na některá představení jsou ještě k dostání.

Losers Cirque Company v představení Ego: