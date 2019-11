Už máme architekta a lázně postavíme podle plánu, slibuje čínský investor

Podle generálního ředitele české pobočky čínského investora RiseSun Edwarda Jie Xu je projekt rozfázovaný na tři části.

„Přičemž kompletně hotovo má být do sedmi let. Momentálně jsme ve fázi příprav, právě jsme dokončili výběrové řízení na architekta. Hodláme splnit, co jsme slíbili,“ nastínil aktuální kroky Edward Jie Xu, generální ředitel české pobočky čínského investora RiseSun.

Ohradil se tak proti tvrzení, že stavba lázní vázne. Na dotazy MF DNES ovšem odpověděl až poté, co o situaci informovala.

Jie Xu také zdůraznil, že veškerý postup ladí s hejtmanstvím, jeho společností Thermal Pasohlávky i ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem zdravotnictví.

Anabáze kolem projektu čínských lázní začala ještě za vlády hejtmana Michala Haška (ČSSD). Po krajských volbách ale nové vedení hejtmanství spolu s obcí Pasohlávky vyhodnotily společný projekt jako rizikový a změnily strategii.

Společnost RiseSun ale o projekt dál usilovala a prezentovala svůj plán na stavbu lázeňského areálu za téměř dvě miliardy korun s 560 zaměstnanci, restauracemi, čtyřhvězdičkovým hotelem a apartmánovými domy se třemi stovkami bytů.