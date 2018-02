Čína omezila výkup plastů. Hrozí, že města zdraží poplatek za popelnice

Fakt, že Čína začala regulovat dovoz některých typů vytříděného plastu, může zkomplikovat situaci i v jihočeských městech. Krok Číny trh destabilizoval a na radnicích se obávají, že by mohly nastat problémy s odbytem vytříděných plastů. Ty přitom ve většině měst pomáhají hradit náklady na skládkování komunálního odpadu. Díky tomu cena za jeho svoz nemusí růst tak strmě.

„O problému už jednáme se Svazem měst a obcí, abychom zjistili, jaký bude společný postup. Myslím, že to může být problém, který situaci velmi ovlivní. Nyní je pro nás tříděný odpad dvakrát levnější než odpad komunální. V případě, že budeme muset za plast doplácet, sníží se ten rozdíl významně,“ říká šéf odboru životního prostředí ve Vimperku na Prachaticku Josef Kotál.

Právě Vimperk je mezi středně velkými městy kraje na špičce v třídění odpadů. To radnici umožňuje už déle než deset let nezvyšovat obyvatelům poplatek za svoz komunálního odpadu.

Začne stát podporovat zpracovatele plastů?

A podobné to je i v dalších městech. Téma nakládání s plasty v budoucnu mezi úředníky rezonuje, protože není jasné, jak se bude situace vyvíjet. „Firma, která od nás tříděný plast vykupuje, ho zatím stále odebírá. Nevím ale, co by se stalo, kdyby přestala,“ připustila vedoucí odboru životního prostředí v Prachaticích Marie Peřinková.

Ve většině měst jsou přesvědčeni, že není daleko doba, kdy se poplatky za komunální odpad zvýší, protože města nebudou získávat peníze za třídění odpadu.

„Strakonice naštěstí mohou využívat dotřiďovací linku, která je částečně ve vlastnictví města, a tím pádem není tak nákladná. Zatím jsme tak stále ve stavu, kdy i za plast dostáváme zaplaceno. Pokud by to trvalo déle, myslím, že by se to skutečně mohlo promítnout na výši poplatku za svoz odpadu. Možná by ale mohl zasáhnout i stát a podporovat české zpracovatele plastů, aby nebyli závislí na dění v Číně,“ myslí si referentka Radka Mrkvičková ze strakonické radnice.

Ztráta motivace ke třídění

Někteří úředníci se shodují i na tom, že pro obyvatele by mohla mít nová situace i další efekt, a to ztrátu motivace ke třídění odpadů obecně. Jenže podle Josefa Kotála to neplatí.

„Může to platit maximálně krátkodobě, i kdybychom museli opravdu doplácet, stále se více vyplácí třídit, než odpad ukládat na skládky. Po roce 2020 se situace navíc dramaticky promění zase jiným směrem, protože se výrazně zdraží poplatky za ukládání odpadu na skládky. V tu chvíli bude kvalitní třídění opravdu výrazným přínosem pro každé město,“ připomíná Kotál.

Obavy mírní i Lucie Müllerová ze společnosti EKO KOM. Ta v Česku zajišťuje provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů a spolupracuje s městy, obcemi a firmami, které se zabývají dalším nakládáním s odpady.

„Pravda je taková, že Čína nezastavila dovoz tříděného odpadu, ale jen zpřísnila standardy na dovoz a dále je upřesňuje. Tím se destabilizoval globální trh s druhotnými surovinami. Předpokladem je, že se tento výkyv zase postupně stabilizuje, protože Čína dovoz surovin potřebuje pro vlastní výrobu,“ říká Müllerová.

EKO KOM podle ní na situaci reagoval už loni na podzim tím, že zvýšil finanční příspěvky pro třídičky odpadů o více než třetinu. Tím chce podpořit výhodnost dotřiďování odpadu, který je pak možné výhodněji prodat.

„Ceny jednotlivých druhů plastů jsou dnes stejné, nebo i vyšší proti roku 2016. Jedinou výjimkou jsou barevné fólie z domovního odpadu, které se nyní obchodují za nulovou cenu. Tvoří ale jen osm procent celkového množství vytříděných plastů. Navíc i prodej za dopravní náklady je stále výhodnější než skládkování, které je nutné platit,“ připomíná Müllerová.

A dodává, že na změny cen odpadových služeb mají mnohem větší vliv ceny práce, dopravy a energie, které stále rostou.

„Efekt čínské regulace je jen jedním z faktorů. Mnohem větší dopad má růst mezd v oboru nakládání s odpady, který zřejmě nemohou kompenzovat ani úspory ze stále lepšího třídění. Kvůli němu se snižuje i rentabilita třídiček a vedlo to k poklesu cen, jež města za odpad dostávají,“ vysvětluje Müllerová s tím, že kdyby města odpady ukládala na skládky, bylo by to pro všechny ještě mnohem dražší.