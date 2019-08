Rudoarmějci a českoslovenští vojáci rozdrtili Němce. Cihelna 2019 bavila

Více než hodinové představení „Svoboda přichází přes Slezsko“ bylo plné explozí, střelby z děl, kulometů a dalších dobových zbraní, střetů tanků obou stran a leteckých náletů.

„Ještě jsem takovou efektní Cihelnu neviděl, už jsem tady popáté,“ řekl spokojeně po konci historické ukázky Pavel Kolačanský z Bohumína, jeden z tisíců návštěvníků, které vyvrcholení turistické sezony v Pardubickém kraji o víkendu přilákalo. „Ukázka byla trochu jinak organizovaná než dříve, myslím, že lidé více viděli,“ pochvaluje si.

Právě těžká technika byla doslova u diváků, do představení vstupovala projížděním kolem nich. Historické stíhací letouny typu Jak prolétávaly bojištěm plným třeskotu zbraní a výbuchů někdy doslova nad hlavami účinkujících.

Některé kousky představení jako výbuch německého maskovaného Pantheru sklidily u diváků až obdivné reakce, jiné měly nádech značné porce realismu, kdy německé sestry kryjící se zoufale před palbou rudoarmějců ošetřovaly jednoho raněného za druhým přímo uprostřed boje.

Příběh historické ukázky zněl: Německá armáda se snaží na Ostravsku spořádaně ustoupit před rudoarmějci na Západ. Když se dostane do vesnice, zaútočí na ni letouny Jak. Útok letadel rozežene kolonu, nastává panika a přichází ruský útok s pomocí tanků. Jeden ruský tank přijede k bunkru a vybuchne v minovém poli. Před tankem odminovávají pole ženisté, a bojem zdržují Němce a chrání posádku. Tři další ruské tanky postupují k vesnici a přichází další nálet. Jeden z tanků dostane zásah, druhý se dostane až k silnici vsi.

Ruská pěchota čistí vesnici od Němců, stojí to plno obětí na obou stranách. Tam se snaží ruský parlamentář dohodnout příměří. Němci to odmítají, přijíždějí jim na pomoc posily a tank Panther. Posily se probíjejí do kotle, ale Rusové se s československými tankisty ubrání a nakonec vítězí obsazením důležité křižovatky ve vsi.

Blýskla se i současná armáda

Efektními ukázkami se představila před hlavní historickou ukázkou i současná armáda. Předvedla třeskutý zákrok proti skupině bojovníků, která přepadla jednotku českých vojáků. „Takové konflikty jsou třeba možné v misích, známe to z Afghánistánu,“ řekl šéf Společnosti přátel čs. opevnění, jeden z moderátorů Cihelny 2019.

Na bojišti se strhla přestřelka útočníků a vojáků, při které přišla na řadu nejnovější vojenská technika včetně vozidel Pandur, Kajman, IVECO, záchranného vrtulníku a tanku T-72, který svými pásy efektně zničil auto útočníků. Svůj um předvedli k hlasitému nadšení zejména malých návštěvníků i armádní cvičení psi. Byli schopni zneškodnit rychle a razantně ozbrojeného narušitele třeba i zásahem v hořícím objektu.



Repliku stavěli nadšenci podle fotek

Jednoho ze dvou německých Pantherů přivezli do historické vřavy polští fandové vojenské historie, druhý nadšenci z Rokycan. „Je to replika, stavěli jsme ji před dvěma lety asi tři měsíce, ale hodně narychlo. Dnes moc už žádné plány neexistují, stavěli jsme ho podle fotek, ještě tam nějaké detaily musíme doopravit,“ říká Tomáš Vykopal z Vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech.



„Museli jsme tehdy stihnout film, který jsme s replikou tanku natáčeli. Je to ruský film T-34, který se natáčel i v českých lokacích, třeba na Lokti v Janovicích nad Úhlavou, protože v Rusku nemají takové ty typické evropské baráky,“ říká muž, který už hrál v řadě dalších filmů. „Třeba teď budu v Marhoulově filmu Nabarvené ptáče, tam jsem vozil na tanku hlavního hrdinu Petra Kotlára, ale i v Úkrytu v ZOO, Po strništi bos a filmu Anthropoid,“ říká účastník Cihelny 2019, který se kolem filmu pohybuje deset let, od svých třinácti.

Jednoho z československých tankistů v tanku T-34, kteří výrazně zasáhli do tvrdých bojů o průmyslové Ostravsko a Opavu, představuje člen Army Parku z Ořechova u Brna Bořek Čekal.

„Často vystupujeme v rolích Svobodových vojáků. Věž tanku je replika, ale podvozek je originál. Dochoval se z války v docela dobrém stavu, protože byl původně v Brně někde na nádraží, kde ho občas použili k odtažení lokomotivy. Byl to původně vyprošťovák, ale moc ho asi zase nepotřebovali, byl někde zaparkovaný, protože se dochoval docela v původním stavu. Víme, že byl vyrobený v roce 1943, ale kde jezdil a jak se k nám dostal, to jsme nezjistili,“ říká Čekal.

Dodává, že jejich tank vyjel po šesti letech obnovy na akci poprvé v roce 2012 a na Cihelně je popáté. „My už dnes bez tanku nikam nejdem. Byli už jsme s ním na podobných akcích na Sahaře na Slovensku a letos na Bahnech v Rokycanech,“ usměje se fanoušek vojenské historie. Cihelna se mu líbí. „Organizačně je to tu fajn, zázemí je tady dobré a krajina je také pěkná,“ dodává.

Přestože Cihelna je především „zábava“ pro mužské vyznavače historie, bylo zde vidět v dobových kostýmech i několik malých dětí. Už poněkolikáté je zde například se svým mužem Martinem Šuplerem i Jana Krajcová z Brna a s nimi i jejich devítiletý syn Martin Šupler junior a jeho o něco starší sestra Klaudie, oba v dětských ruských uniformách.

„Ale do historických ukázek je nepouštíme, jen když jsou v nich role třeba civilních dětí. A nemiř na pána,“ říká Jana Krajcová chlapci, který vypadá mezi dospělými vojáky trochu jako Borisek, malý seržant.