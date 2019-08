První den leteckého festivalu CIAF: gripeny či francouzská špička

„Přeji všem divákům modrou oblohu, krásné počasí a především letu zdar. Ať Bůh žehná a chrání letecké stroje a jejich piloty. Přeji nezapomenutelné zážitky rovněž pro diváky,“ vzkázal do rodného Hradce Králové diváků i pořadatelům kardinál Dominik Duka, který CIAF v minulosti několikrát navštívil a proletěl se i vrtulníkem Cobra. A jeho přání se naplnilo. Obloha byla, alespoň po většinu dne bez mraků, počasí bylo pro přehlídku ideální, byť teploty byly vysoké a všechny stroje bezpečně dosedly na zem.

Svátek letectví odstartoval pár vteřin před 11 hodinou dopoledne dvěma průlety dvojice stíhaček Armády České republiky JAS-39 Gripen ze základny v Čáslavi nad již rozpálenou plochou hradeckého letiště. Vzápětí se nad ní vznesl zkušený pilot Jiří Podolský s vrtulníkem MD 500, který vystřídala policejní helikoptéra Eurocopter s Pavlem Bezpalcem a Václavem Pojerem za kniplem.

Návrat po šesti letech

Mezitím si diváci mohli na stojánce prohlédnout v tuzemsku vyrobený letoun L-39C Albatros v barvách slavné francouzské skupiny Breitling Jet Team, se kterým již ve čtvrtek přiletěl pilot Patrick Marchand. Zbylých pět strojů z týmu, který se do Hradce vrátil po šesti letech, dorazilo několik minut před půl dvanáctou. Prolétly nad plochou, vzápětí se vrátily a ukázkově se ve vzduchu rozřadily na přistání. Piloti z Dijonu tak byli první, kteří z kabiny zamávali návštěvníkům.

„Diváci dnes mají možnost je vidět ve vzduchu hned dvakrát - jednou při přistání, podruhé při samotném vystoupení,“ vysvětlil jednatel společnosti Czech Airshow Agency zajištující letecké festivaly CIAF Aleš Cabicar.

Obnovená premiéra Jacíčka

Následovala obnovená premiéra stroje, který se převážně v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století zapsal do historie československého letectví.

Svist proudových motorů Albatrosů vystřídal nenapodobitelný zvuk hvězdicového motoru zeleného letadla Jak 11, které se u nás licenčně vyrábělo pod označením C-11. Stroj určený u nás k výcviku letců, kterému piloti důvěrně říkají Jacíček létal ještě v devadesátých letech, poté byl několik let mimo provoz, který se podařilo obnovit v roce 2018.

V pohybu se vzápětí ocitlo další letadlo, které pamětníkům působí mrazení v zádech. Z mateřského letiště poté odstartovala dvoumístná stíhačka UTI Mig-15, která je evropským unikátem. Hradečtí nadšenci ji před několika lety v krabicích dovezli z USA, poté legendární stroj z roku 1955 vyrobený v Aeru Vodochody dávali šroubek po šroubku dohromady, aby se koncem roku 2014 vydal opět do vzduchu.

Zatímco po vystoupení ještě burácely motory, od země se odlepil letoun, který je skutečnou legendou a návštěvníci CIAFu se mohli vydat do dávné minulosti a časů, kdy se začala psát historie letectví u nás.

„Snažíme se udělat v rámci programu průřez historií létání, takže je k vidění i první replika letounu Blériot pana Kašpara, kterým přeletěl z Pardubic do Prahy,“ uvedl Cabicar.

Romantika s bílou šálou

Nádherný aeroplán letěl z hlediska diváků, zvyklých na zcela jiné stroje, velmi pomalu. O to více si mohli vychutnat něco, co znají pouze z dobových záběrů či historických filmů.

Pilot historického středoplošníku Petr Mára nezapomněl na dlouhou bílou šálu, která vlála za letadlem. „Tu šálu má hlavně kvůli vám, protože patří k obecně sdílenému obrázku letce z doby začátků letectví. Šála však pilota spíše škrtí a rozhodně ho nezahřeje,“ popsal divákům komentátor leteckého dne.

Slavný Blériot XI mohli Hradečané spatřit již v roce 3. července roku 1910 za továrnou Petrof, kde inženýr Jan Kašpar předvedl veřejnou leteckou produkci. První dvoukilometrový let absolvoval již v sobotu 16. dubna 1910 v Pardubicích, kde Kašpar 19. června téhož roku uspořádal první veřejné představení. Slavný let z Pardubic do Velké Chuchle Jan Kašpar uskutečnil 13. května 1911. Vzdálenost 121 kilometrů překonal za 92 minut.

Turbo Čmelák a čtyři větroně

Letový program v Hradci Králové se záhy přehoupl do druhé poloviny a divákům se představila slovenská skupina Očovskí Bačovi na čtyřech kluzácích, která létá již osmatřicátou sezonu. Všechny zároveň dostal do vzduchu motorový letoun Z-137 zvaný Turbo Čmelák. Stejný stroj se ocitl v Guinessově knize rekordů, když na Slovensku vzlétl s devíti větroni.

Nejen dětské publikum velmi zaujal vzdušný „souboj“ mezi třemi akrobatickými letouny Z-142 Zlín a létajících balonků. Nad dráhu je postupně vypouštěli jeden za druhým a letadla se do nich trefovala. Jakmile nějaký zasáhla nebo přímo roztrhla, ozval se vděčný aplaus.

„Byl jsem tady už několikrát a letos jsem přijel po roční pauze, kterou jsem měl kvůli úrazu. Počasí je pěkné, to, co je tady k vidění je perfektní, takže jsme spokojení a myslím si, že to nejlepší nás ještě čeká. Bohužel je tady letecké techniky méně než dříve, ale to se třeba zlepší,“ svěřil se Zdeněk Ivančo z Rousínova.

Vyvrcholení prvního letového dne přehlídky CIAF započalo vystoupení světoznámé akrobatické skupiny The Flying Bulls. Následoval atraktivní vzdušný souboj stíhačky Mig-15 a vrtulníku AH-1S Cobra, který již předtím vystoupil samostatně a velmi očekávané vystoupení pilotů z Breitling Jet Teamu, který je prvním a jediným civilním týmem létajícím na proudových letadlech. Velký zájem vyvolala i historická stíhačka spitfire z roku 1944, která startovala před třetí hodinou odpoledne.

Program poté završili ještě například historické letouny a do 17 hodin měli diváci ještě čas, v klidu si prohlédnou leteckou, ale třeba i vojenskou techniku na zemi.

Letecká přehlídka CIAF pokračuje i v neděli, program by měl být při příznivém počasí stejný jako v sobotu. Areál hradeckého letiště se otevře v osm hodin ráno, program začne o tři hodiny později.