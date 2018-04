Kvůli alergii může zemřít. Tak vymyslel chytrý náramek, který přivolá pomoc

Náramek při nošení nepřetržitě monitoruje dech, pulz a tělesnou teplotu a může včas upozornit, že se děje něco nezvyklého.



„Nošením získá data o chování těla konkrétního člověka. Čím déle ho člověk nosí, tím přesnější měření bude. Každá nárazová změna životní funkce pak signalizuje, že se s tělem děje něco zvláštního a může se blížit záchvat nebo anafylaktický šok,“ vysvětluje dvaadvacetiletý Blažej, který pochází ze Slovenska a studuje Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Přístroj má mít tolik funkcí, aby zachránil život, ale zase se příliš rychle nevybíjel.

Do náramku se dá zadat telefonní číslo na blízkou osobu, které uživatel jednoduše zavolá stisknutím tlačítka. Pokud naměřené hodnoty vybočují z normálu, zavolá náramek blízké osobě sám. A pokud hodnoty vybočují příliš a uživatel se dostane do ohrožení života, přivolá záchranáře.



Navíc udává přesnou lokaci. Do týdne bude vyrobený testovací prototyp, který si vyzkouší lidé v domovech pro seniory. Právě s jejich spoluprací se zařízení vyvíjelo.



„Oslovil jsem dva velké domovy seniorů v Brně. Se sestrami jsem diskutoval o tom, jaké funkce by měl náramek mít. Naše hlavní cílová skupina jsou právě senioři,“ vysvětluje Blažej, kterému při vývoji pomáhal absolvent fakulty informačních technologií Michal Riša.



Náramek může najít využití také u alergiků, sportovců, fyzicky náročných profesí i u kojenců, u kterých by mohl předcházet syndromu náhlého úmrtí.

Dostupný do konce roku

Náramek bude odolný vůči vodě i pádu. Ovládání má být podle Blažeje co nejjednodušší. „Zvažujeme, že by mohl pacienta i upozorňovat, kdy si má vzít léky. Cílem ale není, aby fungoval jako hodinky a měl mnoho funkcí. Především má pomoci zachránit život. Víc funkcí by ho navíc rychleji vybíjelo,“ vysvětluje.



Pomůcka vydrží nabitá týden. Ani při dobíjení se pak nemusí sundávat z ruky. Přiloží se na něj bezdrátová nabíječka a uživatel se s ní může volně pohybovat. Kromě včasného přivolání pomoci náramek také do počítače shromažďuje data o pacientovi, ke kterým má přístup lékař. V domovech seniorů se data shromažďují bezdrátově přes bluetooth.

Na trhu by se náramek podle Blažeje měl objevit do konce roku. „Musíme ho ale nejdřív pořádně otestovat a ověřit, zda tělesné funkce člověka správně vyhodnocuje,“ podotýká. Cena náramku bude okolo pěti tisíc korun.

Student se svým projektem nedávno zvítězil v celoevropské soutěži PlayPark. Díky tomu se mu podařilo pro uskutečnění svého nápadu získat investora.