Dvířka chytrého kurníku reagují na světlo. Sama se otevřou a zavřou

„Otvírání a zavírání kurníku je stěžejní činnost, kterou musí chovatel denně dělat. S využitím tohoto jednoduchého pomocníka mu však tato povinnost odpadne,“ říká Vojtěch Kolomazník.

Automatická dvířka fungují na principu snímání hladiny osvětlení. Mají čidlo na světlo a zařízení čeká na největší nárůst a pokles hladiny osvětlení za den.

„Je to chytré v tom, že zařízení si ukládá do paměti aktuální hladiny osvětlení a čeká opravdu až na rozednívání a stmívání. Nereaguje na bouřky a další výkyvy světla během dne,“ vysvětluje mladík s brýlemi.

Chytrá dvířka prostě reagují na světlo úplně stejně jako slepice a každý den se otvírají a zavírají podle jejich potřeb. K automatickým dvířkům přidal jejich autor ještě poloautomatickou variantu.

„Slepice se ráno snaží dostat z kurníku ven, hledá si nejsvětlejší místo v kurníku a na základě toho si vytlačí poloautomatická dvířka a otevře si sama. Zvenku se tam nedá dostat a zevnitř to v pohodě otevře,“ popisuje Kolomazník.

Mladý autor novinky se inspiroval doma u rodičů na Uherskohradišťsku. Zavírání slepic měl na starosti odmala.

„A ne vždy to bylo příjemné, třeba v zimě nebo v dešti se mi jít přes celou zahradu několik stovek metrů nechtělo. Proto jsem už za studií přemýšlel, že bych mohl něco takového vyrobit,“ líčí Kolomazník, který se zabývá vývojem elektroniky a různých zařízení.

„Chci udělat plně automatický kurník“

Rám jeho chytrých kurníkových dvířek je zkonstruován z ohýbaného pozinkovaného plechu a samotná dvířka jsou z lehkého polykarbonátu, váží asi 200 gramů a spouští se volně, takže nehrozí žádné nebezpečí, že by drůbež rozmáčkly.

Český výrobek je originální v jednoduchosti montáže a použití i nenáročném provozu. „Člověk nemusí vůbec nic dělat, jenom to nainstaluje čtyřmi šroubky a připojí napájecí zdroj. Tím jsou tři větší tužkové baterie a je to optimalizované na velice malou spotřebu tohoto zařízení. Ta dvířka jsou lehká a díky tomu je spotřeba energie velice malá a mělo by to vydržet několik let,“ říká.

Poloautomatická dvířka jsou určená pro chovatele, kteří se obávají elektroniky. Ale jsou vhodná i pro ty, kteří mají večer cestu ke kurníku, ale ráno nechtějí vstávat. Večer tak prostě systém natáhnou a ráno si slepice otevřou samy s tím, že zvenčí se na ně kuna do kurníku nedostane.

„Testuji to u rodičů a jsou spokojení. Chytrá dvířka jsou prvním krokem, do budoucna chci udělat plně automatický kurník včetně kontroly toho, jestli je tam dostatek zrní, jak se slepice chovají a kolik snášejí,“ plánuje Vojtěch Kolomazník.