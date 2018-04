U Škody v Kvasinách auta navedou na volná parkovací místa chytré tabule

Firma si od novinky slibuje zmírnění dopravní zátěže v Kvasinách a Solnici. V továrně totiž nyní pracuje téměř 8 500 lidí ve třech směnách a většina z nich jezdí do práce právě auty.

Třikrát denně šest dní v týdnu se tak v obcích tvoří dlouhé kolony. Například výjezd z továrny na okolní silnice trvá i tři desítky minut. Problémy jsou však i v samotných obcích, jimiž projíždějí hlavně polští zaměstnanci jedoucí od Náchoda nebo Deštného v Orlických horách.

Starostové proto už loni navrhli automobilce, aby zřídila v okolí záchytná parkoviště typu P+R, z nichž by pracovníky do továrny svážely autobusy. Jedno mělo vzniknout ve směru od Hradce Králové, další u silnice od Náchoda a třetí až za polskými hranicemi. Jenže studie ukázala, že záchytná parkoviště by byla příliš drahá a jejich příprava by trvala dlouho.

„Problematiku P+R parkovišť jsme intenzivně prověřovali a ukázalo se, že v okolí závodu není možné nalézt ani ve spolupráci s obcemi vhodné pozemky,“ vysvětlila mluvčí závodu Martina Gillichová.

Svozové linky nově jezdí až z Polska

Škodovka tak místo záchytných parkovišť rozšířila počet svozových linek pro zaměstnance a snaží se je motivovat i dalšími způsoby. Loni například rozšířila kolárny a vybavila je dobíjecími stanicemi pro elektrokola. Podporuje i spolujízdu zaměstnanců.

„Hromadná doprava přináší větší užitek. Možnosti svozových linek využívá přes 1 300 zaměstnanců. Závod Kvasiny obsluhuje celkem deset linek Škoda Auto, šest linek veřejné hromadné dopravy a jedna vlaková linka,“ uvedla mluvčí.

Speciální škodovácké spoje jezdí například ze Svitav, Pardubic či Dvora Králové nad Labem. Na podzim přibyly tři linky z Polska a od března další z Broumova.

„To řešení je ve výsledku stejné. Lidé nastupují průběžně, je to jako několik P+R parkovišť. Pokud se doprava tímto způsobem rozmělní, budu spokojen,“ hodnotil postup automobilky starosta Solnice Jan Hostinský.

Dopravu zklidní chytré cedule

Dosavadní opatření však měla jen částečný vliv na dopravní situaci v Solnici a Kvasinách. Většina pracovníků i nadále dojíždí auty. Aby se jejich průjezd až k parkovacím stáním urychlil, začne automobilka o víkendu budovat inteligentní dopravní systém.

Na téměř všech vjezdech do Solnice, Kvasin a Ještětic vybuduje tabule, které budou informovat o volných místech na parkovištích u automobilky. Původně se mělo začít už před třemi týdny, ale kvůli mrazům a svátkům se termín posunul.

„Cedule by měly dopravní situaci určitě pomoci, protože řidiči uvidí, která parkoviště jsou plná a která ne,“ zhodnotil projekt dopravní inženýr rychnovské policie Josef Žabokrtský.

Situaci na parkovištích monitorují magnetická čidla, která počítají průjezdy aut. První cedule již v testovacím provozu funguje na příjezdu k hlavní bráně do závodu. Ta nyní informuje řidiče přijíždějící od kruhového objezdu před Solnicí o volných místech na parkovišti pro návštěvy a parkovištích P1, P2 a P3. Nové panely na příjezdových komunikacích budou navíc zobrazovat i obsazenost menšího parkoviště P4 u druhé brány.

„Auta tam najíždějí, i když je plné. Pak zase jedou pryč a zbytečně nám tady zatěžují území jízdou. Teď už budou řidiči informovaní, že je obsazené, a pojedou rovnou dál,“ popsala problém malého parkoviště u druhé brány starostka Kvasin Alice Nováková.

Do budoucna se zvažuje i zařazení dalších parkovacích ploch, například prostoru naproti areálu Alfa na rozhraní Solnice a Kvasin, kde nyní živelně parkují hlavně pracovníci z Polska. Ti přijíždějí od Deštného a museli by na oficiální parkoviště přes celou obec a přetíženou spojku od kruhového objezdu.

„Záměr tu je, ale do současného projektu se to již nestihlo zařadit, protože impuls přišel pozdě. Bude se o tom ještě jednat,“ potvrdil David Bárta z Centra dopravního výzkumu, které dopravní systém pro automobilku zajišťuje.

Dopravní data poskytnou obcím

Instalace tabulí bude pokračovat o víkendech až do konce dubna. Kromě nich technici zabudují do vozovek také 250 magnetických čidel, která budou snímat průjezdy aut, jejich délku a rychlost. Data pak poslouží pro vyhodnocení dopravní situace v obcích.

„Čidla budou zapuštěná ve vozovce pod vrstvou asfaltu a měla by tam vydržet asi šest let. Data se odesílají rádiově. Není to však přesné měřidlo pro účely radaru,“ doplnil Bárta.

Čidla tak nebude možné využít pro pokutování za rychlou jízdu, ale poslouží například pro efektivnější nasazení policejních hlídek nebo jako podklad k dalším dopravním opatřením. Škoda Auto za pořízení dopravního systému zaplatí přes 4 miliony korun bez daně. Za vyhodnocování dat pak ročně asi 80 tisíc korun.