Chytrá doprava v Hradci za 400 milionů vázne na námitkách k tendru

Tendr napadly firmy, jež se do soutěže ani nepřihlásily, a městu se začal povážlivě krátit čas. Jestliže nechce přijít o evropskou dotaci až 247 milionů korun z programu ITI, musí podepsat smlouvu se zhotovitelem do konce roku. ÚOHS přitom uzavření kontraktu do vyřešení obou námitek zakázal.

„Termíny začínají být napjaté. Námitky jsou podle mého názoru hypotetické a spekulativní, a proto věříme, že ÚOHS rozhodne v náš prospěch,“ je přesvědčen náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Podle něj už úřad jedno odvolání zamítl a nyní nezbývá než čekat na konec 15denní lhůty k nabytí právní moci. Druhou námitku ÚOHS stále šetří.

Zatímco první námitka byla spíš procesního charakteru, druhá firma si stěžuje, že město zakázku vypsalo jako celek a nerozdělilo ji do drobnějších částí tak, aby se do tendru mohli přihlásit i menší zájemci.

„V minulosti již padly opačné námitky, tedy, že jsme zakázku rozdělili,“ pozastavuje se náměstek Bláha.

„Chceme systém, který bude spolupracovat, bude funkční a dodaný vcelku,“ tvrdí náměstek. Město tedy nechce inteligentní dopravní systém budovat po částech.

Když město nezíská dotaci, do dopravního systému se nepustí

Odhadovaná cena zakázky je 305 milionů korun za vybudování systému plus 114 milionů za jeho šestileté provozování. Na tendr zareagovali dva zájemci, představitelé města sice nesdělili obsah jejich nabídek, avšak jedna je údajně na „podstatně nižší částku“ než odhad.

Město si nechce připustit variantu, že by vinou zdržení přišlo o téměř čtvrtmiliardovou dotaci, avšak je si vědomo, že projekt by v takovém případě skončil. „Bez dotace bychom systém realizovat nemohli,“ říká primátor Alexandr Hrabálek (nestr. za ODS).

„Do konce roku musíme vybrat firmu a uzavřít s ní smlouvu. Kdybychom na dotaci nedosáhli, do projektu bychom jít nemohli kvůli vysoké finanční náročnosti,“ připomíná náměstkyně primátora pro majetek Věra Pourová (ANO).

Podle ní jsou už nyní některé semafory v takovém stavu, že jejich oprava je nutná. „Úpravy na komunikacích ve městě jsou nezbytné, jen jejich realizaci bychom museli naplánovat na jiný termín,“ řekla.

Výměna semaforů bude nejdražší, dosavadní už zastaraly

Právě výměna semaforů na všech 50 křižovatkách a přechodech pro chodce má být na celém inteligentním dopravním systému nejdražší. Už minulé vedení města před třemi lety o současné světelné signalizaci potvrdilo, že je za hranicí životnosti.

Kdyby Hradec stihl uzavřít smlouvu s vítězem tendru do konce roku, město by mohlo rozvěsit chytré semafory, které by senzory, kamerami a čidly byly propojené s centrálním dispečinkem.

Systém umí nejen rozeznat nehody nebo kolony, ale i preferovat městskou hromadnou dopravu a zajistit zelenou vlnu pro záchranáře. Automatické měření rychlosti spojené s následným vybíráním pokut by mělo být zavedeno na deseti nejexponovanějších místech.

Město předpokládá, že systém by se začal budovat příští rok a do plného provozu uvedl v roce 2023.