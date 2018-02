Dvojnásobná vražda na benzince je promlčená, hledání vraha ale nekončí

Kdyby dnes zaklepal na dveře jakékoli policejní služebny v republice člověk a policistům oznámil, že se jde přiznat k dvojnásobné vraždě z Chválenic na Plzeňsku, ve vězení už neskončí.

Přesto existuje jediná výjimka. Kdyby po chválenickém mordu spáchal ještě podobnou vraždu, a za tu si trest odseděl. Jenže verze, že policie hledá dvojnásobného vraha na druhou, je téměř nepravděpodobná. Vždyť 20 let průběžně porovnávali možné společné znaky a stopy u vražd v celé republice. Co kdyby se objevila shoda v DNA, stejný otisk, způsob provedení...

Vedoucí odboru obecné kriminality policejního ředitelství Plzeňského kraje Radovan Macák si povzdechl, že ani s využitím nejmodernější techniky z posledních let, kterou opakovaně vyhodnocovali stopy zajištěné 24. února 1998 na místě činu, se k pachateli nedostali.

„Pracovalo se na variantách s různými motivy od náhodně projíždějícího pachatele až po verzi, že skutek má na svědomí někdo z místních, který se s oběma zavražděnými znal. Od roku 2012 na případu dělal úplně nový tým lidí. Znovu se vyhodnocovalo vše, co je ve spisu, všechny stopy. Podařilo se nám vypátrat třeba svědka, který místem projížděl v kritické době, kdy k činu došlo. Tehdy se nepřihlásil. Měl pocit, že k případu nemá, co říct. Ale i taková nová svědectví nám pomohla zúžit dobu, kdy k činu došlo,“ vysvětlil Macák.

Vrah na čerpací stanici úřadoval nad ránem 24. února 1998. Zavraždil sedmdesátiletého čerpadláře a pětadvacetiletou ženu, která obsluhovala v baru. Ten byl součástí čerpací stanice.

Tělo sedmdesátiletého čerpadláře v tratolišti krve za dveřmi stanice objevil muž, který chtěl před půl šestou ráno natankovat. Tělo pětadvacetileté barmanky policisté našli v zadní části čerpací stanice, kam veřejnost neměla přístup. Žena, na kterou v té době čekala doma malá holčička, se zřejmě pokoušela před vrahem v budově ukrýt.

Svědci si po 20 letech mnohdy moc nepamatují, někteří zemřeli

Marně. Neměl s ní slitování. Policisté z původního vyšetřovacího týmu uvedli, že dvojnásobná vražda byla provedena brutálním způsobem a z kasy zmizelo jen několik tisíc korun.

Dvacetileté pátrání po vrahovi nebo vrazích připomíná ono pověstné hledání jehly v kupce sena. Radovan Macák si uvědomuje, že čas je proti vyšetřovatelům. A nejen kvůli promlčení případu. „Někteří ze svědků, se kterými jsme chtěli znovu mluvit, už nežijí. Dalším se zhoršil zdravotní stav a už si nepamatují věci, které nám tehdy říkali,“ vysvětlil Macák.

Pokud čin spáchal někdo, kdo místem jen náhodně projížděl, může dnes být kdekoli. Někde v Evropě, na druhé straně světa, může už být po smrti. Nebo to byl spíš někdo, kdo čerpadláře žijícího ve vedlejší vesnici znal? Kdo věděl, jak to chodí na čerpací stanici, která fungovala i jako bar a oblíbená restaurace? Vždyť do ní jezdili na obědy a večeře lidé ze širokého okolí. Byl to někdo, kdo věděl o nepsaném pravidlu, kdy byla stanice uzamčená a za natankované hmoty se platilo jen u malého okénka? A přesto byl vpuštěn dovnitř? Nebo čerpadláře donutil otevřít?

MF DNES před deseti lety mluvila se vdovou po zavražděném. Žena vzpomínala na to, že její Václav na čerpací stanici pracoval tři roky. „On byl strašně šikovnej,“ vzpomínala na něj. Ještě čtrnáctého února 1998 byli společně na bále, připravovala oslavu manželových sedmdesátin. Místo ní se ale příbuzní sjížděli na pohřeb.

Odložení případu neznamená, že policisté na něj zapomenou

Kriminalisté a vyšetřovatelé přiznávají, jak je i lidsky štve, že důkazy, které mají, nevedly k dopadení brutálního vraha. „I když se případ odloží, neznamená to, že je konec, že bude založen do nejnižšího šuplíku a zapomene se na něj. Dál budeme pokračovat v porovnávání a vyhodnocování stop z dalších případů. Chceme vědět, kdo a proč to udělal, jaký měl motiv. I když někdy máme pocity bezmoci, nemíníme se smířit s tím, že by podobné případy měly končit jako kriminalistické pomníčky,“ řekl vedoucí odboru obecné kriminality policejního ředitelství Plzeňského kraje Radovan Macák.

Tím, že je případ podle zákona po 20 letech promlčený, pachatel unikne soudnímu potrestání. Jenže i tady existuje výjimka. Pokud by v budoucnu policisté usvědčili z chválenické vraždy člověka, který po 24. únoru 1998 spáchal další podobnou vraždu, za kterou mu hrozil výjimečný trest, byl odsouzen a trest si odpykal, pak by soudci přece jen měli práci. V takových případech se do promlčecí doby nezapočítává období, po které byl pachatel za mřížemi. Výjimečný trest podle trestního zákona platného do roku 2010 hrozil v případě vícenásobných vražd, u těch provedených zvlášť brutálním a trýznivým způsobem nebo třeba za vraždy dětí nebo těhotných žen.