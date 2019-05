Z vraždy na faře na Olomoucku policie obvinila dosud netrestaného mladíka

Obviněného zadržela zásahová jednotka v pondělí brzy ráno mimo okres Olomouc. Jde o člověka s doposud čistým trestním rejstříkem, což kriminalistům ztížilo vyšetřování, navíc se dotyčný snažil za sebou zakrýt stopy.

„Přesto se nám během velmi krátké doby podařilo zajistit dostatek stop k tomu, abychom mohli ustanovit podezřelého,“ uvedl krajský policejní náměstek Radovan Vojta.

Během úterka by měl soud rozhodnout o návrhu na vzetí do vazby, muži hrozí až 18 let vězení. Bližší podrobnosti o způsobu smrti oběti či motivu policie prozatím nechce zveřejňovat kvůli dosud neskončenému vyšetřování.

Mrtvý muž byl nalezen 29. dubna krátce po poledni v budově chudobínského farního úřadu Církve československé husitské (CČSH), která objekt už delší dobu nepoužívala. Následná pitva potvrdila, že zemřel násilnou smrtí.

Podle informací MF DNES se oběť první letošní vraždy v regionu pohybovala v drogovém prostředí a právě do něj tak míří jeden ze směrů policejního vyšetřování.