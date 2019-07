Chrudimští Piráti slíbili přenosy ze zastupitelstva, ty však stále chybí

Nové vedení Chrudimi dosud nezajistilo on-line přenosy z jednání zastupitelů, které slíbilo lidem pod podzimních volbách. Vysvětluje to tak, že musí vyřešit technické problémy a shodnout se na tom, kolik za novinku město dá.

Přenosy z jednání chrudimského zastupitelstva bude sledovat jen hrstka statečných a odolných občanů. Pokud nebudou na internetu za měsíc ani za rok, nic dramatického se nestane. Jenže ve hře je něco jiného, důvěryhodnost koalice ANO, Chrudimáků, Pirátů a ČSSD, která má splnit svůj slib.

„Mysleli jsme, že to půjde rychleji,“ řekl místostarosta Chrudimi Aleš Nunvář (Piráti).

V minulosti už lidé sledovat jednání zastupitelů mohli právě díky Pirátům ještě v době, kdy neměli ani žádného zastupitele. „Dělali jsme to na divoko, jen z rukou drženého mobilu. Teď je to nutné samozřejmě provést jinak, aby to mělo nějakou kvalitu, aby to bylo možné dát do archivu,“ řekl Nunvář.

Podle starosty Chrudimi Františka Pilného se příprava protáhla kvůli povinnosti respektovat pravidla GDPR - ochranu osobních údajů.

„Kvůli GDPR nesmíme zabírat veřejnost, která tam přijde. Vyřešit to tak, aby kamera nesledovala jen záda některých zastupitelů, a přitom nezabírala lidi, kteří přijdou z venku, je trochu problém. Řešení může být dost nákladné. Kdybychom do toho byli ochotni dát milion, máme to asi zítra, ale to nechceme,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Podle něj není zajištění přenosů tak důležité, aby to obhájilo velké investice do této novinky. „Osobně si myslím, že kdo potřebuje a chce vidět jednání zastupitelstva, tak přijde osobně,“ řekl.

Používá se statická kamera s vloženým obrazem

Postupně se radní dopracovali k tomu, že použijí jednu statickou kameru a navíc do obrazu vloží další obraz, ve kterém budou vidět údaje promítané na plátnu před zastupiteli. Ani to však ještě neřeší všechny problémy s on-line vysíláním. Zastupitelské lavice se totiž předtím budou patrně muset přestěhovat, aby záběrům nedominovala záda těch, kteří sedí proti předsedajícím. Nunvář uvedl, že IT oddělení radnice musí ještě připravit aplikaci, která přenosy a archivaci záznamů umožní. Na internetu by se zastupitelstva on-line měli podle něj objevit na podzim.



Na rozdíl od Pardubic či Svitav, které už přenosy zajišťují, ale nabídne Chrudim svým občanům něco víc. Po registraci budou totiž moci přes internet poslat k jednotlivým bodům jednání zastupitelů své dotazy. A při přenosu by měli uslyšet, jak na ně politici odpovídají. „Chceme zajistit, aby to pro občany bylo komfortnější, aby nemuseli osobně na jednání přijít, když se jim to z důvodu vytíženosti nehodí,“ řekl Nunvář.

Všichni lidé, kteří ale budou chtít politikům položit svůj dotaz, budou muset uvést své jméno, adresu, e-mail či telefon.

To bylo mělo zajistit, že dotazy budou slušné a zároveň je bude možné upřesnit, pokud by bylo třeba. „Umožní mi to, abych se s nimi před jednáním mohl spojit a nechat si dovysvětlit dotaz, pokud by nebyl jasný,“ uvedl starosta František Pilný.