Sto aut navíc dopravu nezatíží, zastala se Chrudim developera proti místním

Nový bytový komplex Kopanický mlýn roste na místě někdejší dýhárny v Chrudimi. V budoucnu má celkem nabídnout přes sto třicet bytů a dvě stě parkovacích stání.

Místní se toho obávají. Vedení města připouští, že už teď je dopravní situace ve čtvrti rodinných domů za řekou komplikovaná. Městský úřad přesto vydal povolení s odůvodněním, že nové byty potíže s dopravou nezhorší.

„Podle doložených stanovisek dotčených orgánů, zejména Městského úřadu v Chrudimi, odboru dopravy, shledal stavební úřad, že se v území dopravní zátěž nezvýší,“ uvádí se ve stavebním povolení.

Čtvrtí ale jezdí stále více aut i autobusů do městských sportovišť. Příjezdová cesta vede po úzkém mostě a přes nešťastně řešenou křižovatku s ulicí Na Ostrově, která nepamatuje na chodce ani na cyklisty.

„Je pro mne nepochopitelné, jak odbor dopravy může vydat stanovisko, že bytový komplex dopravně lokalitu nezatíží. Ulice nemají takovou kapacitu, autobusy, které jedou po úzkém mostu na sportoviště, mají problém zatočit,“ řekl František Pilný, zastupitel hnutí ANO.

Podle něj má přitom městský úřad na malé investory přísné požadavky, které jim v několika případech už zabránily stavět.

Doprava se vrátí na původní úroveň, říká šéf odboru dopravy

Úřad se hájí, že bytový komplex vyrůstá na místě, kde před asi osmi lety byla dýhárna.

„Vycházeli jsme z toho, že tam kdysi byla dřevovýroba, která měla jistou dopravní zátěž. V první etapě se tak intenzita dopravy vrátí na původní úroveň,“ uvedl vedoucí odboru dopravy městského úřadu Martin Klimek.

Místní lidé chtěli vědět, jak úřad přišel na to, že doprava se nezhorší. „Je to náš názor,“ uvedl Klimek.

Podnikatel: Vzpomeňte, jak to tu vypadalo před osmi lety

Milan Kušta odmítá, že byl vůči němu městský úřad vstřícný. „Místní, kteří se stále něčeho bojí a stěžují si, zapomněli na to, jak to bylo před osmi lety. Byla tu továrna, 80 zaměstnanců sem jezdilo autem a nikdo nesměl do areálu, všichni parkovali kolem. Budujeme zde klidné rezidenční bydlení,“ uvedl.

Vedení města nyní tvrdí, že bude po investorovi v další etapě chtít, aby přispěl na úpravy okolních ulic či křižovatek.

„Samozřejmě jakékoliv další etapy nemohou dopadnout bez toho, aniž by došlo ke změnám v ulici Na Ostrově či mostě přes Chrudimsku. To nejde. Jestli to chce stavět, tak to musí udělat,“ řekl starosta Chrudimi Petr Řezníček.

Kušta namítá, že jeho investice jenom naplňuje územní plán, který zastupitelé schválili. „Jestli není infrastruktura připravena, aby pojala výstavbu, se kterou územní plán počítá, tak se neměl územní plán asi takto tvořit. Těžko mne ale může někdo nařknout, že to ovlivňuji. Jen respektuji územní plán, nejsem jeho tvořitelem,“ řekl.

Lidé z okolí proti rozhodnutí městského úřadu o stavebním povolení podali rozklad na krajský úřad. Žádají také, aby město v souvislosti s budováním bytů řešilo i dopravu. Pod námitky se podepsalo bezmála sedm set lidí.