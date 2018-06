Chrudim v sobotu rozduní hip hop. Vystoupí Majk Spirit či Vladimir 518

„Zahraje u nás Ben Cristovao, Majk Spirit, Vladimir 518 nebo Paulie Garand a mnozí další. Myslíme si, že složení interpretů bude zajímavé pro širokou škálu vyznavačů hip hopu,“ uvedl hlavní pořadatel festivalu Aleš Čvančara.

Výhodou akce je, že se koná v samém centru města. Klášterní zahrady nabídnou divákům i interpretům důstojné prostředí pro celodenní zábavu.

Pořadatelé navíc zařídili autobusové svozy od pardubického nádraží do Chrudimi a zpět. Tam se bude jezdit v sobotu v 15:30 a v 17 hodin, zpátky do Pardubic pak v 0:15 a 01:00 hodin.

„ChruFest je hip hop open air festival, který vyniká nejen atraktivní polohou v centru města, kde je situován do nádherných prostor Klášterních zahrad, ale také tím, že již třetím rokem přiváží špičku hip hop CZ&SK scény na jednom pódiu,“ píšou na svém webu chrufest.cz pořadatelé.

Byť se jedná o třetí ročník, řada lidí z východních Čech ho zřejmě poprvé zaregistrovala až letos. Organizátoři totiž udělali mnohem větší kampaň.

„Zjistili jsme, že reklamu musíme udělat větší. Ono je fajn dát informace na Facebook, ale tam neoslovíte zdaleka všechny. Proto jsme letos připravili mnohem více plakátů a další propagace,“ uvedl Aleš Čvančara.

Pořadatelé lákají na celkem deset hodin muziky. Jasné je, že mezi hlavní hvězdy bude patřit třeba slovenský rapper Majk Spirit, který bude celý program uzavírat. Naopak už v 16 hodin vystoupí nestor českého hip hopu Vladimir 518, kterého doprovodí DJ Mike Trafic.

Zejména ti mladší si určitě užijí koncert Bena Cristovaa, který například v minulých týdnech působil v porotě televizní soutěže Superstar.

„Věříme, že lidí dorazí hodně. Čísla z předprodeje o prodaných vstupenkách se postupně zvyšují. Určitě je důležité, jaké bude počasí, déšť by nám logicky radost moc neudělal,“ řekl Aleš Čvančara.

Příští rok se festival zřejmě přesune do Pardubic

Zatím se zdá, že by mohlo být ideální. Podle předpovědi by na Pardubicku pršet v sobotu nemělo a teploty by měly být kolem příjemné dvacítky. „Podobná akce je na počasí hodně závislá,“ doplnil Čvančara s tím, že se velmi zaobírá myšlenkou hip hopový festival přesunout od příštího roku do Pardubic.

„Nikde v okolí žádná podobná akce není, takže postupně rosteme. Čtvrtý ročník festivalu tak bude už nejspíše v Pardubicích. Místo zatím vybrané nemáme, ale už máme nějaké tipy. Přece jen nám krajské město dává větší možnosti a také je lépe dopravně dostupné. Nic ale zatím není definitivní, naše fanoušky budeme určitě včas informovat,“ uvedl Čvančara.

Vstupenka stojí v předprodeji na síti Ticketportal 599 korun a podle pořadatelů za peníze dostanou lidé nejenom muziku. „Na místě budou sociální zařízení v dostatečném množství, velkokapacitní bary a food zona a fanoušci si mohou odchytnout svého oblíbeného umělce, a získat zážitek na celý život,“ upozorňují pořadatelé na přátelskou atmosféru akce.

Lístky se také dají koupit v předprodejích v Giles Burger Chrudim a Slatiňany, Music Bar Patro, Backstage Barber Shop Pardubice, Marcela Kebab Pardubice a městských infocentrech. První interpreti by se na pódiu měli objevit v sobotu s úderem čtrnácté hodiny.