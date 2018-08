Chrudim chystá výstavu ke 100 letům Československa

„To, že se k letošním oslavám připojíme, je samozřejmé. Plánujeme uskutečnit poměrně unikátní výstavu historie posledních sto let. Rozhodli jsme se přitom, že nebudeme připomínat významné republikové události, protože k tomu jsou povolanější jiné instituce nebo média, ale že ukážeme posledních sto let na historii Chrudimi,“ říká místostarosta města Jan Čechlovský.

Na začátku září by se tak v centru města Chrudim mělo objevit 26 stojanů, které ponesou celkem 104 dvoupanelů. Každý z nich bude ve velmi atraktivním a svěžím grafickém ztvárnění připomínat významné nebo zajímavé události ve městě za každý rok z období 1918–2018. Stojany nebudou soustředěny na jednom místě, ale budou tvořit „procházku historií“ v úseku od Muzea barokních soch, kde venkovní expozice začne, až do dolní části Široké ulice před objekty Muzea.

„Pro venkovní expozici jsme se rozhodli, aby byla přístupná co nejširší veřejnosti, která se o historii města zajímá. Navíc je zpracovávaný rozsah poměrně široký, takže bude možné se s jednotlivými roky v životě města seznamovat i postupně nebo se k nim vracet,“ doplňuje místostarosta Jan Čechlovský.

Venkovní expozice by měla být slavnostně otevřena v sobotu 8. září 2018, kdy se v Chrudimi uskuteční tradiční Den otevřených dveří památek, a k dispozici obyvatelům i návštěvníkům města bude do soboty 27. října, kdy se v prostorách před a v Muzeu uskuteční lidová veselice a oslava samotného výročí 100 let vzniku samostatného Československa.