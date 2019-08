Army friendly. Chrudim sází na vojáky, chce využít peněz pro nový pluk

Zároveň věří, že si Chrudim může výrazně polepšit díky chystaným investicím armády.Ministerstvo obrany totiž slibuje, že chystanou přeměnu chrudimského praporu výsadkářů na pluk budou provázet masivní investice.

Vedení města to považuje za velkou šanci a rozhodlo se, že rozšíření vojenské jednotky usnadní. Nabídne příchozím vojákům maximální servis, počítá s rozšířením škol i školek a zároveň plánuje, že s armádou bude společně investovat do silnic, chodníků, stezek či sportovišť.

„Přezdívám tomu přístupu army friendly. Pokud by vojáci pro své děti chtěli nějakou speciální výuku, například rozšířenou výuku jazyků, více sportu, byli bychom jim schopni i ve spolupráci s hotelovou školou Bohemia vyjít vstříc,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Dodal, že město chce připravit pro nové příchozí vojáky informační brožuru, aby věděli, kde si mohou například zařídit řidičský průkaz, občanku a podobně. „Měl by to být jakýsi návod k obsluze na město Chrudim. Kam se obrátit, kde se dá co zařídit, abychom jim příchod do města usnadnili co nejvíce. Naším cílem je, aby tu zůstali bydlet,“ řekl Pilný.

Pro vyšší počet obyvatel je ovšem nutné podle radnice zajistit rozšíření. V Chrudimi chce armáda investovat do kasáren Kpt. Jaroše a do letiště. Na letišti má vzniknout tunelová střelnice i hala pro výcvik výsadkářů a sportoviště určené i pro veřejnost. V areálu kasáren se například počítá se stavbou parkovacího domu pro 350 vozů a venkovního parkoviště (150 míst).

„Zvětšit kapacity našich mateřských a základních škol zvládneme, už teď víme, že bez problémů je můžeme rozšířit o čtyřicet až šedesát dětí jak v mateřských, tak základních školách. Pokud by navýšení mělo být vyšší, na řadu může přijít přístavba dalšího patra základní školy, rozšíření o půdní vestavbu a podobně. Na stole je i varianta výstavba menší mateřské školy,“ vypočítává možnosti starosta František Pilný.

Zatím se zdá, že obě strany, město i armáda, by mohly na spolupráci jen vydělat. Vojáci například už dopředu říkají, že nová sportoviště na letišti, která chtějí vybudovat, by sloužila i veřejnosti.

„Plánujeme vytvořit atletický ovál, kde by byl přístup veřejnosti logicky mimo pracovní dobu. Chystáme i víceúčelovou sportovní halu s kapacitou 250 diváků, která je určená pro míčové sporty podle nejnovějších standardů,“ řekl velitel Organizačního jádra výsadkového pluku Ivo Zelinka.

Armáda nám opraví silnice i chodníky, věří Chrudim

Možná ještě zajímavější pro Chrudim je fakt, že stát je ochotný ve městě investovat i do stavby chodníků, silnic a stezek. Tedy alespoň o tom hovořil ministr obrany Lubomír Metnar, který v poslední době Chrudim navštívil hned dvakrát. Město už s investicemi armády počítá.

„Rád bych, aby kolem kasáren udělali chodník až na jejich konec, tam se zabývám myšlenkou vytvořit tam další stezku pro pěší a cyklisty na Podhůru po staré polní cestě kolem bývalého zahradnictví. Pak lze mluvit i o silnici ve Škroupově ulici vedoucí k letišti,“ řekl Pilný.

Chrudimští politici dokonce věří, byť to zní trochu jako sci-fi, že by stát mohl pomoci tamní nemocnici, která patří Pardubickému kraji.

„Pokud má město takto spolehlivého a silného partnera, což vojenská posádka a potažmo ministerstvo obrany je, s jejich pomocí je velmi reálné urychlit vybavení nemocnice magnetickou rezonancí a doplnit další moderní služby, například rehabilitační, o kterých jsme hovořili přímo na jednání s panem ministrem,“ uvedl chrudimský poslanec David Kasal (ANO).

Hlavní investice armáda plánuje v kasárnách Kpt. Jaroše a na letišti. Na letišti chce kompletně opravit hangár, bude nově zateplený a s vhodnými skladovacími prostory pro uložení padákové techniky, kterou nyní musí výsadkáři skladovat jinde.

Kromě toho se vojáci dočkají nejmodernější tunelové střelnice, tedy kompletně zahloubené bez jakékoli hlukové zátěže.

„Budeme první posádka, která ji bude mít,“ řekl Zelinka. Současná kasárna mají sedm hektarů, armáda se nyní snaží odkoupit dalších pět hektarů v jihovýchodní části, hlavním vlastníkem je arcidiecéze v Chrudimi.

Na přelomu roku tam začne přístavba ubytovny, aby armáda mohla přijmout dalších 150 lidí. Zároveň je v plánu nový a bezpečnější vjezd do areálu, ve hře je dokonce i parkovací dům pro 350 vozidel. „Je nutné navýšit parkovací kapacity, ať už odstavnou plochou, nebo vytvořením parkovacího domu, aby všichni vojáci mohli parkovat uvnitř kasáren,“ uvedl Zelinka.