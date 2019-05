Starostka Chropyně je znovu před soudem, tentokrát kvůli odvozu suti

„Nechala z bankovního účtu města vyplatit přes jeden milion korun za opravu tenisových kurtů, včetně odvozu suti, i když věděla, že k odvozu nedošlo,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Radim Daňhel.

Na odvoz suti šlo 320 tisíc korun, celá rekonstrukce tenisových kurtů vyšla za 1,1 milionu korun. Město na to v roce 2014 získalo nadační peníze, které pokryly zhruba 900 tisíc z celé částky.

Prováděcí firma ale odvedla špatnou práci, povrch kurtů nebyl dostatečně pevný a začal kolotoč reklamací, které se táhly několik let.

Trestní oznámení se ale týkalo výhradně hromady suti, jejíž odvoz firma vyfakturovala a dostala zaplaceno.

„Odtěžili víc, než se předpokládalo podle projektu. To, co odvézt měli, odvezli. O využití zbytku suti jsme potom jednali na městě. Celý ten problém jsme aktivně řešili, s firmou jsme byli v kontaktu neustále,“ popsala Sigmundová.

V mezičase však podala tehdejší opoziční zastupitelka Vladimíra Vlasatá trestní oznámení. Společně s manželem, který je v zastupitelstvu i v tomto volebním období, namítali, že zastupitelé neměli k dispozici informace. A stěžovali si na arogantní jednání starostky.

„Kdybychom se o to nezačali zajímat, nic by se nedělo a bylo by to tam dodnes,“ je přesvědčený Vlasatý. „V Chropyni je známá věc, že je lepší se neozývat, aby se vám někdo nemstil. Proto taky nepodalo trestní oznámení celé zastupitelstvo,“ dodal.

V současné době je sporná suť pryč.

Druhý soud řeší peníze za práce pro radnici

Je to v pořadí druhá podobná kauza, kvůli nímž je Sigmundová u kroměřížského soudu. Už v únoru začalo projednávání případu, kdy podle žalobce pobírala od města další peníze za práce, které spadaly do její běžné pracovní náplně. I tam jí hrozí až pětileté vězení.

V první kauze by měl zaznít rozsudek v červnu, u druhé bude projednávání pokračovat v pondělí.

Oba soudní spory vyvolalo trestní oznámení, které podal Vlasatý, případně jeho manželka.

„Po volbách v roce 2014 se chtěl stát místostarostou. Nedohodli jsme se a od té doby mě bombarduje trestními oznámeními,“ shrnula Sigmundová.

Vlasatý takové vysvětlení striktně odmítá a ze msty naopak obviňuje Sigmundovou. Podaná trestní oznámení Vlasatý využíval i v předvolební kampani v roce 2018. Hnutí Společně pro Chropyni, za které kandidoval, získalo druhý nejvyšší počet hlasů, skončilo však v opozici.